«Будут контролироваться все передвижения 24 часа в сутки, семь дней в неделю». Судей Дорогомиловского суда Москвы берут под госохрану из-за угроз

Судей Дорогомиловского районного суда Москвы берут под государственную защиту. Об этом 5 марта пишет Znak.com со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы.

По данным издания, решение было принято после того, как в мессенджере WhatsApp начали распространять сообщение с угрозами в адрес судей. Сообщение написано якобы от лица сторонников движения «Новое величие». Авторы требуют прекратить уголовное преследование участников движения. В противном случае они обещают взорвать здание Дорогомиловского суда.

«С конца этой недели все судьи, а не только те, что выносили решения о мере пресечения фигурантам "Нового величия", будут под охраной. К каждому судье будут приставлены охранники, которые будут их сопровождать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Будут контролироваться все передвижения судей, не только от дома до работы и обратно», – рассказал источник Znak.com.

Автора сообщения с угрозами ищут сотрудники ФСБ. В пресс-службе суда эту информацию комментировать отказались. Адвокат Ольга Карлова, которая представляет интересы обвиняемых по делу «Нового величия», заявила, что никаких последователей у движения нет, а подобные сообщения — «это продолжение провокации, ребят хотят таким образом дискредитировать, показать, какие они плохие, какие у них последователи», – подчеркнула Карлова.