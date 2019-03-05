Из-за снежной погоды самолёты «России» из Мурманска и «Победы» из Стамбула не добрались до Петербурга

После многочисленных кругов в небе над Петербургом самолёты уходят на запасной аэродром во Внуково. Не смог дождаться посадки борт авиакомпании «Россия», следовавший из Мурманска, и рейс «Победы» из Стамбула. Такие данные следуют из сервиса Flightradar24 5 марта.

В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» подтвердили смену маршрута по метеоусловиям. Рейс направлен на запасной аэродром во Внуково. «Вылет в Санкт-Петербург планируется после 20.20, в случае если погодные условия позволят сделать это», — отметили в пресс-службе.

Во Внуково также отправился и рейс «Победы» из Стамбула. Эту информацию подвердили в службе поддержки клиентов в Пулково.

В небе над Петербургом продолжают ждать удачного момента для посадки два рейса из Москвы, самолёты из Рима и Милана.

Проблем хватает не только в воздухе, но и на земле. Водители жалуются, что к Пулково не подъехать и не уехать — из-за непогоды машины застряли в пробке. Коллапс такой, пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что автомобилисты не укладываются в лимит бесплатной парковки и вынуждены раскошеливаться по 700 рублей за полчаса. В комментариях пользователи добавляют, что не раз попадали в такие ситуации, но обычно в случае затяжной пробки шлагбаум поднимают и штрафы за промедление не берут. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на семь часов вечера в аэропорту пробки достигают 9 баллов.

С утра из-за непогоды ушли на запасные аэродромы во Внуково два рейса из Красноярска и Перми. Самолёт Red Wings смог приземлиться только со второй попытки. В конце рабочего дня незапланированно задержались самолеты из Дюссельдорфа, Калининграда, Тамбова, Москвы и Симферополя. Они попали под расчистку взлетно-посадочной полосы и сделали по несколько кругов, прежде чем получили разрешение на посадку.