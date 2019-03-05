Час пик в Петербурге: пробки достигли девяти баллов. Некоторые превысили девять километров

К вечеру 5 марта петербургские дороги снова «покраснели» на 9 баллов. Такую загруженность аналитики «Яндекс.Пробок» зафиксировали в 17:51, и ситуация не меняется до сих пор. По сравнению с обычным вечером заторы на дорогах Петербурга плотнее на 2 балла.

На некоторых улицах пробки растянулись на много километров. Так, на улице Куйбышева, Сампсониевском мосту, Финляндском проспекте, Большом Сампсониевском и проспекте Энгельса к 18:33 образовался затор длиной 9,2 километра. Движение встало от Мичуринской улицы до Северного проспекта. Там можно потерять более полутора часов.

А затор на внешнем кольце КАД и вовсе составил 12,1 километра. Пробка была зафиксирована в 18:42 на вантовом мосту. Она тянется от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной.

Также в половине седьмого вечера на улице Академика Лебедева и Лесном проспекте скопилась пробка длиной 3,7 километра — от Литейного моста до Кантемировской улицы. На Невском проспекте, Гончарной и Полтавской улицах, площади и мосту Александра Невского, а также Заневском проспекте собрался затор в 4,8 километра. Он растянулся от Садовой улицы до Новочеркасского проспекта.

Пробка в 5,9 километра образовалась на Камчатской и Бухарестской улицах, застопорив движение от Расстанного переулка до проспекта Славы. А на проспекте Обуховской Обороны скопился затор длиной 5,8 километра — от набережной Обводного канала до Володарского моста.

Девять баллов сегодня уже наблюдалось на петербургских дорогах — в утренний час пик. Днем стало несколько свободнее, но снег все равно не давал водителям расслабиться, собирая заторы и ДТП.