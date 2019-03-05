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05.03.2019 18:55
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Дорожники занялись поисками взрывчатки, чтобы начать строительство продолжения проспекта Ветеранов

В рамках продления проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного начались подготовительные работы: на объекте производится осмотр местности на взрывоопасные предметы, снимается растительный слой под временные проезды, ведутся геодезические работы, формируется площадка строительного городка со стороны проспекта Буденного, а также обследуются существующие коммуникации. 

Об этом 5 марта сообщает петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В ближайшие недели подготовка закончится, и подрядчик – ПО «Возрождение» – приступит к строительству сети ливневой канализации, выборке корыта и устройству основания дорожной конструкции.

Напомним, что контракт на строительство продолжения проспекта Ветеранов достался компании «Возрождение» в упорной борьбе. По итогам аукциона, проведенного в марте, ДТС отклонила заявки обоих участников — компаний «Орион» и «Возрождение». На втором аукционе в мае обе заявки также были признаны не соответствующими требованиям, что позволило дирекции транспортного строительства выбрать подрядчика методом запроса предложений. Им стала компания «Орион».

Не опустившее рук производственное объединение «Возрождение» отстаивало свои права через суд: компания решила оспорить протокол рассмотрения заявок, которым её заявка была признана недействительной. Параллельно с этим «Возрождение» сумело добиться запрета для ДТС на заключение контракта с компанией «Орион» до окончания разбирательства. В середине ноября «Возрождение» в двух судебных инстанциях опротестовало недопуск к аукциону. Своим решением суд заставил дирекцию транспортного строительства пересмотреть итоги майской закупки. В связи с тем, что компания «Орион» не пыталась оспорить свой недопуск к аукциону, «Возрождение» стало единственным участником торгов и одержало победу.

За 970,5 млн рублей подрядчик продлит проспект Ветеранов на 2,3 км и построит дорогу шириной в четыре полосы. По контракту работы должны закончиться осенью 2020 года, но и компания, и власти сделают все возможное, чтобы открыть рабочее движение в конце 2019 года.

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