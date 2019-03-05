Универсиада неравных возможностей. Зачем российские профи «убивают» иностранных студентов

На федеральных каналах начиная с понедельника почти в каждом новостном выпуске рассказывают про триумф отечественных спортсменов на Универсиаде. Не говорят только о том, что в большинстве случаев российские профи соревнуются против любителей.

Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Универсиада в Красноярске официально стартовала 3 марта. На церемонии открытия присутствовал лично Владимир Путин. Президент также лично награждал первых призеров студенческих игр — российских лыжниц, которые заняли весь пьедестал. В федеральном эфире теперь не проходит и дня без рассказа об очередном триумфе отечественных спортсменов в Красноярске.

Даже не вспотели

«Честный спорт и буря эмоций. Из Красноярска приходят отличные новости: российская команда – бесспорный лидер Универсиады. После двух дней соревнований у сборной 29 медалей, в том числе девять наград высшей пробы. Потом идут Австрия и Белоруссия. У этих стран по два золота. Потом идут Швейцария. В числе героев – наши биатлонисты. Наши спортсменки заняли первые шесть мест», – рассказывала в эфире Первого канала вечером 4 марта Екатерина Андреева.

Россия действительно заняла первые шесть мест в женской индивидуальной гонке, которая проходила 4 марта. Золото досталось Наталье Гербуловой, серебро — Екатерине Мошковой, бронза — Елене Чирковой. Как метко охарактеризовали коллеги, наблюдавшие за этой гонкой вживую, соревнования больше напоминали открытый чемпионат России, куда для важности пригласили иностранных биатлонисток, имена которых ничего не говорят даже биатлонным специалистам.

Гербулова — призер юниорского чемпионата мира – 2015, двукратная победительница чемпионата России – 2018, а также золотая медалистка престижной «Ижевской винтовки – 2018», на которой по традиции проводят отбор в главную сборную России. Мошкова — бронзовый призер юниорского чемпионата мира – 2017, в том же году дебютировала в Кубке мира. Елена Чиркова из этого списка наименее титулована, но даже у нее есть победы на чемпионате России. Для медали на уровне Универсиады каждой из них особенно потеть не пришлось. Гербулова промахнулась трижды, Мошкова – четыре раза, Чиркова – дважды. Допустим, стрельба дело случая — погода, нервы, прицел сбился, да мало ли что может случиться. У той же Гербуловой 17 января в такой же индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU было шесть промахов. Зато бежала она там отлично. Без штрафных минут 15 км она прошла за 34 минуты. На Универсиаде ей для этого понадобилось 40.

Та же картина в мужской индивидуальной гонке, с той лишь разницей, что француз Феликс Коте-Пунь неожиданно отстрелялся без промахов, в отличие от россиян. Отечественным биатлонистам пришлось серьезно накатывать, чтобы обойти выскочку. У Никиты Поршнева (золото) и Эдуарда Латыпова (серебро), у каждого было по две штрафные минуты, это получилось. У остальных нет, и француз все-таки забрал бронзу.

Триумф за триумфом

Биатлон — самый яркий пример доминирования российских спортсменов, но не менее впечатляющие победы идут с первого дня Универсиады. В лыжной акробатике разбил в пух и прах своих соперников студент Московской государственной академии физической культуры Максим Буров. Судьи дали ему 119,91 балла. Серебряный медалист из Китая Ли Чжонлинь уступил россиянину 32,14 балла — пропасть для этого вида спорта. На последнем чемпионате мира подобная разница была между первым и пятым местами. Кстати, Буров как раз и стал на том чемпионате первым, в то время как Чжонлинь туда даже не отобрался. Универсиада-2019 всего третьи его официальные соревнования в сезоне и только вторые — за пределами Китая.

Для сравнения: у Бурова девять стартов, из них всего два — в России, считая нынешний Красноярск. К слову, если бы Буров с таким же, как на Универсиаде, результатом выступил на победном для себя чемпионате мира, он бы не попал даже в призовую тройку.

Абсолютным триумфом завершилась женская лыжная гонка классическим стилем на 5 км. Россиянки заняли весь призовой пьедестал. Золото выиграла выпускница Бурятского государственного университета (регламент Универсиады позволяет участвовать тем, кто закончил вуз не больше одного года назад) Алиса Жамбалова. 24-летняя спортсменка с 2012 года стабильно выступает за взрослую сборную России на этапах Кубка мира, где ее лучший результат — пятое место в классическом спринте (февраль 2017-го). Жамбалова заняла 15-е место в гонке на 30 км на Олимпиаде-2018 – не так уж и плохо с учетом того, что там были действительно сильнейшие спортсмены со всего мира. У выигравших серебро и бронзу Екатерины Смирновой и Яны Кирпиченко достижения скромнее, хотя та же Кирпиченко — победительница юниорского чемпионата мира, а Смирнова выиграла отборочные соревнования для поездки в Красноярск. Чего не скажешь про соперниц. Лучшая из иностранок, 21-летняя итальянка Франческа Франчи, стала четвертой — это вообще ее лучший результат в карьере.

Любители с клюшками

В хоккее до медалей еще далеко (финал и матч за третье место пройдут в последний день Универсиады, 12 марта), но и здесь сохраняется тенденция. В состав «студенческой» сборной России вошла полноценная пятерка и вратарь, играющие в основных составах клубов КХЛ: Никита Серебряков («Адмирал»), Никита Камалов («Амур»), Вадим Кудако («Северсталь»), Богдан Якимов («Северсталь»), Александр Шаров («Сибирь»), Игорь Руденков («Амур»).

Среди них особенно отметим нападающего Богдана Якимова, в послужном списке которого есть даже один матч в НХЛ за «Эдмонтон». Помимо этого у 15 человек есть хотя бы одна игра в КХЛ.

Теперь по главным соперникам. Канада отправила в Красноярск сборную из игроков местной студенческой лиги Usports, в которой в отличие от американского аналога NCAA играют преимущественно настоящие студенты, для которых на первом месте стоит учеба, а не спорт. От США приехала команда, собранная из игроков лиги ACHA, где у учащихся те же жизненные приоритеты. Сборную Швеции набирали в четвертой и пятой лигах страны — любительский уровень. Похожая ситуация у Чехии. Сборная Финляндии вообще не приехала. Зато есть команды из Китая, Венгрии и Великобритании.

В других видах спорта на Универсиаду поехали от России:

чемпион мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе Дмитрий Логинов;

серебряная медалистка чемпионата мира по сноуборду Наталья Соболева;

пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова;

действующий чемпион России и трехкратный призер (две серебряные медали и одна бронзовая) чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун;

ставшая четвертой на последних чемпионатах Европы и России по фигурному катанию Станислава Константинова.

Кроме того, в программу были впервые включены хоккей с мячом (у России 26 побед на чемпионатах мира из 39 возможных) и лыжное ориентирование, в котором у отечественных спортсменов тоже очень сильные позиции (11 медалей из 27 возможных на последнем чемпионате мира в 2017 году). Сделано всё, чтобы добиться как минимум результата не хуже, чем на летней Универсиаде в Казани (292 медали, на втором месте — Китай с 77 медалями), с поправкой на то, что зимних видов спорта меньше.

Так зачем это нужно?

С точки зрения руководителей страны это нормальная ситуация. Президент России Владимир Путин все сказал по этому поводу еще в 2013 году, когда использовался такой же подход по добыче драгоценного металла на Универсиаде в Казани:

«Так хочется посоветовать, чтобы эти критики занялись спортом, а если есть вопросы к здоровью, обратились к доктору. Здесь люди все взрослые. В конце концов, попробовали бы «Виагру», может быть, жизнь наладится, развернется какими-то яркими красивыми сторонами, они увидят будущее. Мы проводили Универсиаду у себя дома и, разумеется, настраивались на победу, и мы ее добились. В России всегда были люди, которые в случае успехов конкурентов за бугром всегда громко щелкали языками. Ах, какие они молодцы, ну куда же нам с нашей мордой да в калачный ряд. Нашим сиротам не до этих высот. А вот когда случаются такие яркие победы, начинаются причитания, что что-то не так».

«Фонтанка» дозвонилась до олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой, которая была в числе почетных гостей на открытии Универсиады в Красноярске. Журова сидела на одной трибуне с Владимиром Путиным.

И по ее мнению, вся ситуация, когда профи под видом студентов громят настоящих студентов, абсолютно нормальная. Другие страны сами виноваты, что не смогли отправить лучших своих спортсменов в Красноярск, считает она.

«Во-первых, не только у сборной России есть действующие чемпионы мира (Журова не уточнила, кто именно. — Ред.). Во-вторых, я предполагаю, что другие страны предлагали своим спортсменам поехать на Универсиаду. Но спортсмены понимают, что эти соревнования не оплачиваются, что они непопулярны, и они просто отказались ехать, стране своей отказали: «Денег нет, спонсоров нет, да и зачем нам вообще ехать куда-то там в Сибирь?» Любая страна, которая проводит у себя Универсиаду, выставляет хорошую команду. И мы здесь ничем не отличаемся от других.



Более того, начиная с Советского Союза у нас на Универсиаду всегда ездила очень сильная команда. Туда входили как профессионалы, так и молодые. Это репетиция для спортсменов Олимпийских игр. Мало соревнований, где можно полностью отработать такую модель. Чемпионат мира, например, для этого меньше подходит. Это совершенно другое мероприятие, чем Олимпиада или Универсиада, по логистике, настроению, психоэмоциональному состоянию. Здесь идет репетиция, и нигде ты такого больше не попробуешь. На чемпионатах мира ты живешь в пятизвездочном отеле. У тебя комфорт, отвезли, привезли. А тут, извините, расписание автобусов, еще какие-то вещи, которые ты должен проработать, если ты хочешь участвовать в Олимпиаде. И зачем еще нужны профессионалы? Чтобы передавать опыт молодым спортсменам, потому что команда у нас перемешанная. Так что это такая тренировка.



И любая страна может это использовать, если хочет. Значит, другие страны не хотят. Или они не смогли уговорить своих спортсменов поехать. Может, денег им мало предложили. У нас другие цели. Мы на домашней Универсиаде. Мы хотим своих болельщиков порадовать. И это нормально. И кстати, это хороший пример для организаторов, для Международной федерации университетского спорта, что у нас участвуют такие профессиональные спортсмены, потому что это повышает уровень Универсиады».

Почем медали

Кстати, шесть лет назад за медали Универсиады в Казани из федерального бюджета еще и платили неплохие премии: за золото — 168 тысяч рублей, серебро — 84 тысяч, бронзу — 50 тысяч 400 рублей. Отдельно денежные выплаты назначали регионы, и в некоторых случаях суммы были даже выше. Самарская область, например, платила за награды высшей пробы по 200 тысяч рублей. Сейчас информации о бонусах в открытых источниках нет. «Если за Универсиаду платили, то и в этот раз тоже, наверное, что-то заплатят», – предположила Светлана Журова. Официально о выплатах объявили пока только власти Красноярского края. Здесь чемпионы студенческих Игр получат 50 тысяч рублей, серебряные призёры – 40 тысяч рублей, бронзовые – по 30 тысяч рублей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»