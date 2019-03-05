В российской армии командирам поручат отслеживать «морально-политический облик» солдат

Правительство РФ предлагает расширить сферу ответственности командиров армии и отдать под их контроль не только психологические настроения личного состава, но и их «морально-политический облик». Неуставные идеи могут помешать военным чётко выполнять поставленные задачи.

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и 5 марта опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Предлагается внести изменение в закон «О статусе военнослужащих» и добавить к должностным и специальным обязанностям командиров необходимость отслеживать «морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава».

Сейчас к их ответственности в мирное и военное время относятся воспитание, боевая подготовка, воинская дисциплина, правопорядок и морально-психологическое состояние подчинённых.

В пояснительной записке объясняют, что под новым термином понимается «совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений». Они, как уверены авторы, влияют на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи и проявляются в готовности к боевым действиям.

Проект подготовлен в соответствии с указанием президента Владимира Путина о создании военно-политических органов Вооруженных сил РФ, отмечают в сопроводительных документах. В июле было создано Главное военно-политическое управление (ГВПУ) Вооруженных сил России, которое возглавил генерал-полковник Андрей Картаполов. Он заявил, что важнейшим элементом подготовки современного солдата является формирование его морального духа.