Главный судья КХЛ подтвердил нарушение правил перед победной шайбой СКА в матче со «Спартаком»

Нападающего хоккейного клуба СКА Ярно Коскиранту нужно было удалять на две минуты за нарушение на защитнике «Спартака» Ярославе Дыбленко в овертайме матча 1/8 финала плей-офф КХЛ в минувший понедельник. К такому выводу пришел главный арбитр лиги Алексей Анисимов в интервью «Матч ТВ» 5 марта.

Эпизод вызвал резонанс, потому что произошел за пару секунд до заброшенной шайбы, которая принесла СКА победу и позволила сравнять счет в серии – 2:2.

Вот тот самый удар Коскиранты. Есть вопросы? pic.twitter.com/aPoSDU9Rkk — Artur Khairullin (@Artur_Khairul) 4 марта 2019 г.

«Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником «Спартака» Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов – и увидели незафиксированное двухминутное нарушение», – заявил Анисимов.

В то же время, по мнению главного арбитра КХЛ, эпизод нужно рассматривать с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду.

«Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко ее отпускает. С учетом всех факторов, включая общую судейскую линию поведения во время матча «Спартак» – СКА, им было принято такое решение в ту секунду», – сказал Анисимов.

Пятый матч серии, которая длится до четырех побед одной из команд, пройдет в Петербурге 6 марта.