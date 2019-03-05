Родители рассказали о «дубаке» в детских садах в Колпино. Дырявую трубу заварили к концу рабочего дня

Из-за коммунальной аварии похолодало в школах и детских садах Колпинского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» 5 марта рассказали читатели.

По словам горожан, прохладную температуру зафиксировали в детском садике №49. В социальных сетях родители также оставляют жалобы на дискомфортные условия в школах.

«В дет. садах температура в норме. Ну да, 18 градусов, конечно, норма. Но это не когда за окном мороз и ветер. Дети все в теплых вещах ходят и спят. В воздухе витает дубак», — написала горожанка Оксана.

В администрации Колпинского района отметили, что в течение дня проводили мониторинг, в некоторых учреждениях термометр показал 18 градусов. Этот показатель соответствует санитарным нормам. Ниже, по данным чиновников, температура не опускалась.

Трубу, оставившую без тепла 227 зданий в Колпино, заварили к 17.30, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК». После окончания работ теплоэнергетики приступили к заполнению системы кипятком. На предприятии отметили, что ранее сварку приостановили из-за необходимости дополнительного слива теплоносителя.

Труба диаметром 800 мм на улице Братьев Радченко дала течь 4 марта. Изначально в ГУП «ТЭК» сообщили, что в зону отключения тепла попали всего пять зданий, однако позже обновили информацию и заявили о 277 домах. Также компания преждевременно отчиталась о замене прохудившегося участка теплосети. Позже глава Колпинского района Анатолий Повелий извинился и пообещал вернуть тепло к восьми часам вечера. Он же, кстати, заверил, что «во всех социальных учреждениях – школах, детских садах, поликлиниках и больнице – температура соответствует всем санитарным нормам».