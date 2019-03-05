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Спорт
05.03.2019 18:15
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Из-за четырех матчей Евро-2020 в Петербурге вносят изменения в административный кодекс. Иначе не получится штрафовать за незаконную продажу билетов

В российский Административный кодекс внесут изменения, связанные с проведением в нашей стране матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. За основу возьмут аналогичные поправки, принятые для чемпионата мира по футболу 2018 года, изменят в них одно слово. Пакет необходимых поправок был внесен 5 марта правительством в Государственную думу и опубликован в базе законопроектной деятельности нижней палаты.

Перед ЧМ-2018 в российский КоАП были введены специальные нормы против незаконной продажи билетов. Теперь кабмин предлагает просто заменить в них упоминание FIFA 2018 на UEFA 2020.

«Предлагаемые законопроектом подходы аналогичны подходам, действовавшим в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и показавшим свою эффективность», — подчеркивается в сопроводительных документах.

Напомним, на ЧМ-2018 штраф для граждан за незаконную продажу билетов составлял 20–25 стоимостей билетов, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — 25–30-кратная стоимость билетов, но не менее 150 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штрафом выступят административное приостановление деятельности на срок до 90 суток или наказание, аналогичное санкциям, применяемым к должностным лицам. Для юридических лиц штрафы составят от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей с одновременной возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).

На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будут выделены 370 млн рублей из федерального бюджета.

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