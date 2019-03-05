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Общество
05.03.2019 16:30
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На радио запустили розыгрыш сисек. Среди участников лидируют мужчины

На  радиостанции разыгрывают операцию по увеличению груди — реклама обещает счастье и перспективы, которых с маленькой грудью достичь невозможно. В соцсетях спорят по поводу неоднозначной рекламной акции «Нового радио» к 8 марта.

Чтобы выиграть почетное право лечь под нож хирурга, в игре под  названием «Новая я»  нужно дозвониться на радиостанцию и ответить на вопросы. Мужчины, желающие осчастливить собственных жен и подруг, обошли женщин по активности. Как говорится в условиях акции, "ведь на кону подарок, которому она точно обрадуется!"

Мнение возмущенных противников акции едва ли перевешивает комментарии из серии "а что такого?",  местами даже бурные восторги.  Оседлав волну затухающего хайпа рекламы Reebok, авторы рекламной акции  предлагают "пересесть с иглы мужского одобрения на женскую зависть", запустив хэштег #нивкакиелямки.

– Розыгрыш части тела, как подкуп к действию, противоречащему человеческому естеству! Почему по радио не рекламируют принятие себя?  Покупка новой груди – еще один шаг по отдалению от себя. Для меня это – про откровенный цинизм, – возмутилась психолог Инна Гоняева «ВКонтакте».

Координаторка нашумевшего феминистского кафе "Симона" Леда Гарина отнеслась к акции лояльно, но посоветовала разыгрывать на радио увеличение мужского достоинства, так как эта проблема стоит острее.

«Мне кажется, что инициатива увеличения груди неплохая, но однобокая, – заявила она "Фонтанке". – Почему не разыгрывались операции по увеличению члена к 23 февраля?  – Это то, что можно порекомендовать практически всем россиянам мужского пола». 

На «Новом радио» говорят, что в полуфинале 11 женщин и 18 мужчин,  среди участников также лидируют мужчины. Чуть ли не половина всех комментаторов не видит в конкурсе ничего предосудительного и обсуждает бонусы, на которые можно рассчитывать с большой грудью: кто-то встретил мужа, кому-то не выписывают штрафы ГИБДД, а кто-то из мужчин признается, что будет самым счастливым, если выиграет его жена. 

– Идет вечная война женщин, выступающих за "бодипозитив" и натуральную внешность, против тех, что за тюнинг и идеальную картинку, – пояснил "Фонтанке" интернет-маркетолог, блогер, в прошлом PR-менеджер  пластических хирургов Андрей Задачин. -  Множество комментариев с отрицанием или осуждением только помогают подобным публикациям выходить в топ запросов и в раздел "рекомендуемое". Поэтому лучше избрать политику тотального игнорирования.

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