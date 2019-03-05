Новороссийск остался без света из-за возгорания на подстанции. 125 тысяч человек обходятся без электричества

На подстанции в поселке Кирилловка под Новороссийском произошло ЧП, которое оставило без света значительную часть города. Об этом 5 марта в своем аккаунте «ВКонтакте» сообщает АО «Новороссийская управляющая компания».

Как рассказал местным СМИ замглавы Новороссийска Александр Яменсков, речь идет о возгорании. Без света ненадолго оставался весь город, сейчас же электричества нет в Приморском, Южном и Центральном районах, а также в селе Мысхако. Все социальные объекты, заверили в МЧС, переведены на резервные источники электропитания. В Минэнерго уточнили, что без электричества остались 125 тысяч человек.