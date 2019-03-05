Водитель легковушки выехал навстречу автобусу на Ораниенбаумском и угодил в больницу

Два автомобиля и автобус столкнулись днем 5 марта в Петродворцовом районе Петербурга. К аварии привел неудачный выезд на «встречку».

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 16:05 около дома 1 по Ораниенбаумскому шоссе. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Nissan Note выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом № 200 под управлением 50-летнего мужчины, а также автомобилем Ford.

В результате аварии водитель «Ниссана» получил травмы средней степени тяжести. Из-за ДТП движение по шоссе пришлось перекрывать, а сотрудники ГИБДД организовали объездной путь. По факту произошедшего ведется проверка.

Снегопад вернул на дороги Петербурга пробки и большое количество аварий. Даже в 11 часов утра сегодня в городе наблюдались 7-балльные пробки. А количество ДТП, к примеру, за понедельник, 4 марта, перевалило за пять сотен. Минувшей ночью на Яхтенной улице легковое такси улетело в металлическое ограждение, водитель погиб.

К трем часам дня 5 марта в ГИБДД поступило уже 746 заявок о ДТП, сообщает «Дорожный инспектор». Накануне их было 750. «Пока все в рамках среднесуточных показателей», – отмечают в группе.