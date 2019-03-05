Арестованный за неповиновение полиции Емельяненко хочет откупиться от спецприёмника

Содержание в кисловодском спецприёмнике не пришлось по вкусу бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко. Он просит суд быть снисходительнее и предлагает обменять 10 суток ареста на одну тысячу рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в Кисловодском городском суде 5 марта, к ним поступила жалоба от Емельяненко, в которой он жалуется на административный арест. По мнению спортсмена, это слишком суровое наказание, а за его проступок вполне достаточно штрафа.

В спецприёмник Емельяненко отправили за неповиновение законному распоряжению полиции. Максимальная санкция части 1 статьи 19.3 КоАП — 15 суток ареста. Также предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Жалоба будет рассмотрена в среду, 6 марта. Кроме того, у мирового судьи ждёт рассмотрения протокол «за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги». Как пояснили «Фонтанке» в полиции края, материал за «невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования» также передан в суд. Будет ли возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти, пока ещё решается. Материалы полиция передала в СК по Ставропольскому краю. В пресс-службе отказались комментировать стадию рассмотрения, сославшись на распоряжение руководства.

37-летний Александр Емельяненко был задержан 2 марта в Кисловодске после того, как он поссорился с эвакуаторщиками. Боец не хотел платить штраф за неправильную парковку и, скрываясь на своем золотом «Мерседесе», протаранил несколько автомобилей. Дышать в трубочку спортсмен отказался. А перед тем, как доставить признанного самбиста мира в отдел полиции, его пришлось побороть. Эпичное задержание попало на видео.

О пристрастии Емельяненко-младшего к алкоголю и его очередных неприятностях «Фонтанке» 5 марта рассказал первый русский чемпион мира по смешанным единоборствам UFC Олег Тактаров.