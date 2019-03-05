Volkswagen планирует вложить 40 миллиардов рублей в производство автомобилей и двигателей в России

Концерн Volkswagen Group, в который также входят бренды Audi, Skoda, Porsche, Bentley и другие, в ближайшие пять лет намерен инвестировать в развитие своих производств в России 40 миллиардов рублей. В том числе они пойдут на обновление моделей и запуск производства новых авто.

Как сообщает 5 марта Autonews со ссылкой на главу Volkswagen Group Rus Маркуса Озеговича, масштабные инвестиции предполагаются в рамках Специального инвестконтракта (СПИК) с правительством, заявку на подписание которого концерн подал в конце 2018 года. Компания планирует вложиться в обновление модельного ряда и развитие мощностей своего завода по производству двигателей в Калуге.

Сейчас калужский завод Volkswagen собирает 1,6-литровые моторы. В компании хотят увеличить объемы производства и поставлять российскую продукцию по всему миру, а кроме того, запустить производство моторов 1,4 TSI.

Но, несмотря на запланированные объемы инвестиций, переговоры с правительством еще продолжаются, отметил Озегович.

«Мы попросили о возможности тратить эти инвестиции так, как считаем нужным, — сказал он. — Наша цель — локализовать автомобили, не компоненты, потому что для этого есть поставщики».