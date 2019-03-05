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Бизнес
05.03.2019 17:14
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Скандальный петербургский проектировщик подлодки «Варшавянка» получил банкротный иск

АО «Новит Про» получило банкротный иск от своего подрядчика, ООО «Морские комплексные системы». В картотеке арбитража это дело появилось 5 марта. Две компании связывает работа над строительством подводной лодки «Варшавянка». 

При беглом взгляде со стороны банкротный иск кажется несколько преждевременным. Право требования денег «МКС» обрел совсем недавно, 14 февраля, получив полный текст решения по иску к «Новит Про» на 17 млн рублей. Срок обжалования этого решения еще не вышел. Кроме того, сейчас арбитраж рассматривает требование 11 млн рублей от «Новит Про» к «МКС». 

История спорных отношений между этими компаниями началась в 2017 году, когда «Новит Про» заказал «Морским комплексным системам» разработку проекта стационарного центра сопровождения заказов на базе АО «Адмиралтейские верфи», а также создание двух мобильных центров сопровождения заказов проекта 636 («Варшавянка»).

Сам «Новит Про» с 2015 года выполняет заказ на изготовление трехмерной модели корпуса «Варшавянки», которая строится на «Адмиралтейских верфях». 

Как следует из материалов суда, в договоре между «Новит Про» и «МКС» говорилось, что работы будут окончательно оплачены после того, как заказчик сам получит деньги от «Адмиралтейских верфей». При этом аванс в 50% от цены был, похоже, выплачен еще при подписании договора. Однако судья счел этот пункт соглашения не имеющим юридического значения и присудил выплатить оставшуюся сумму примерно в 17 млн рублей.

Связаться с «Новит Про» по обозначенным в учредительных документах городским и сотовым телефонам «Фонтанке» не удалось. В «МКС» секретарь передал вопрос гендиректору компании Николаю Ильясову, но связываться с редакцией он не стал. На «Адмиралтейских верфях» попросили официальный запрос и к моменту публикации предоставить ответ на вопрос о том, как возможное банкротство подрядчика скажется на ходе исполнения заказа 636 («Варшавянка»), не смогли.

Вокруг заказа «Новит Про» на создание трехмерной модели подлодки накопилось уже несколько скандалов. Гендиректор и совладелец компании Валерий Пшеничный оказался в тюрьме по обвинению в мошенничестиве как раз из-за этого подряда. Вскоре он был найден повешенным в камере, а СМИ обсуждали характер увечий на его теле, подозревая, что они могли быть вызваны пытками. 

Перед смертью Валерий Пшеничный обвинил в выводе денег из компании своего партнера Андрея Петрова. Якобы именно он был организатором фиктивных сделок с подрядчиками, в результате которых и пропали авансы. 

С самим контрактом тоже нет полной ясности. Первоначально он был разыгран еще в конце 2015 года — на 967 млн рублей. Работы были разбиты на семь этапов, по 6 месяцев каждый. Если бы все шло своим чередом, завершить разработку трехмерной модели «Варшавянки» «Новит Про» должен был летом 2019 года. Однако в июле 2018-го было подписано допсоглашение, которое описывало порядок оплаты только третьего этапа — на 168 млн рублей. Получается, срок исполнения задерживается, так что неудивительно, что вовремя расплатиться со смежниками «Новит Про» не смог.

В конце февраля начался новый виток скандала вокруг заказов трехмерных моделей подлодок: бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей» Владимир Байков был задержан по делу о хищении 33 млн рублей, выделенных на строительство другой субмарины — «Лада» (проект 677). Как передают СМИ, обвинения по делу о хищениях при строительстве «Лады» также предъявлены Глебу Емельченкову и бывшему гендиректору «Новит Про» Андрею Петрову.


© Фонтанка.Ру

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