«Понаехали!»: из каких регионов страны приезжают потенциальные лидеры?

Перспективные кадры стекаются в Москву и Санкт-Петербург со всех регионов России в поисках новых возможностей. В петербургском Фонде поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» 5 марта рассказали Фонтанке, какие регионы возглавляют рейтинг по количеству амбициозных студентов, уехавших в столицы.

По данным статистики Фонда, были выделены три лидирующих федеральных округа. 27% талантливой молодежи приехали из городов Приволжского ФО (Казань, Самара, Уфа, Челябинск, Альметьевск). Вторую строчку занял Сибирский ФО (Омск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Чита) — 21%. Третье место разделили Центральный (Тверь, Смоленск, Воронеж, Рязань, Старый Оскол) и Северо-Западный федеральные округа (Мурманск, Калининград, Кандалакша, Североморск, Сосновый Бор), они набрали по 17%.

Участие в образовательной программе Фонда «Будущие лидеры» открывает для студентов возможности общения с бизнес-сообществом и влиятельными наставниками в лице представителей успешных компаний.