Самолеты кружили над Пулково в ожидании, пока полосу расчистят от снега

Снегопад приостановил посадку самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Они наматывали круги во время уборки полосы.

По данным Flightradar24, около пяти часов вечера 5 марта в небе над Петербургом незапланированно задержались самолеты из Дюссельдорфа, Калининграда, Тамбова, Москвы и Симферополя. Они попали под расчистку взлетно-посадочной полосы и сделали по несколько кругов, прежде чем получили разрешение на посадку.

На земле экипажам тоже непросто. Диспетчеры Пулково предупреждают командиров воздушных судов о скользких рулежных дорожках и просят выбирать минимальный скоростной режим.

Утром 5 марта неоднозначные метеоусловия вынудили борт Red Wings пролететь при посадке над полосой и совершить повторную попытку.

В полдень Пулково возглавил рейтинг самых непунктуальных аэропортов мира, ни один самолет не отправлялся по расписанию. К пяти вечера количество задержанных рейсов составляет 45%.

Вечером в Петербурге ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о штормовом ветре, он продержится до восьми вечера.