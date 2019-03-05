Зарегистрированные СМИ выводят из-под закона о блокировках за фейк-ньюс

Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи поддержал исключение «традиционных» зарегистрированных СМИ из законопроекта о фейковых новостях. Как пишет RNS, об этом 5 марта заявил на заседании глава комитета Леонид Левин.

В конце февраля он рассказал, что считает существующий режим регулирования «традиционных медиа» достаточно эффективным против фейков. Таким образом, по его мнению, СМИ можно вывести из-под действия законопроекта.

Поправками также вводится система уведомлений, которая позволит официально зарегистрированным интернет-изданиям получать предупреждение и оперативно удалять фейковые новости. Согласно поправкам, обращаться к интернет-изданиям с согласия прокурора будет Роскомнадзор. Он сможет требовать удаления фейковой новости в течение суток. В случае бездействия издания ресурс будет заблокирован.

Сутки, как шанс прислушаться к требованиям государства, даются и рядовым пользователям Интернета, которые публикуют оскорбительный для государства и общества контент.

«Если гражданин выполняет требование Роскомнадзора — удаляет контент в установленный срок, — то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера. Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно, или неверно оценив ее характер», – пояснял ранее Леонид Левин.

Кроме того, комитет Госдумы по информационной политике предложил принять во втором чтении поправку, которая выводит из-под действия закона новостные агрегаторы. Глава комитета назвал это уточнение «важным». В середине февраля Госдума отложила на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта, который запрещает иностранцам владеть в уставном капитале новостных агрегаторов долей более чем 20%.

Законопроект о фейк-ньюс и неуважении к властям был принят в первом чтении в конце февраля. Его соавтор сенатор Андрей Клишас в интервью «Фонтанке» заявлял, что готов предложить введение уголовной ответственности за упоминаемые в документе правонарушения. В нынешней редакции документ вводит лишь административную ответственность.