18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -7
$ 65.80р
74.51р
17:24 05.03.2019
Расширенный поиск

Общество
05.03.2019 16:45
Печать

Новый председатель комитета по законности именем Масленицы запретила митинг против сетевой цензуры

Митинг против изоляции Рунета в Петербурге не состоится. Смольный отказал Либертарианской партии в выходе на площадь Ленина 10 марта. Чиновники сослались на Масленицу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский суд отказал в иске к комитету по законности, который не согласовал митинг против законопроекта о «суверенном Рунете». Его планировали провести на площади Ленина с 14 до 16. Заявленное число участников — до 2000 человек.

Смольный отправил организаторов в Удельный парк, так как площадь в течение всего дня якобы будет занята культурно-массовым мероприятием «Семейный квест», посвященным празднованию Масленицы.

«При его проведении будут задействованы вся территория площади Ленина, звукоусиливающая аппаратура и палатка», – говорится в отказе комитета по законности. Его подписала председатель ведомства Ольга Аришина. В Смольный она пришла 24 декабря 2018 года советником губернатора по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, а 15 января заняла пост председателя. До карьеры чиновника Ольга Ивановна много лет трудилась старшим помощником прокурора Петербурга по рассмотрению писем и приему граждан.

Секретарь руководящего комитета петербургского отделения Либертарианской партии Сергей Ефремов сообщил «Фонтанке»: «Мы проконтролируем, действительно ли администрацией будет проведено мероприятие «Семейный квест». В Удельный парк мы, разумеется, митинговать не пойдем — на наш взгляд, это не соответствует заявленным целям мероприятия. Несогласованный митинг 10 марта мы проводить не собираемся. Мы найдем другие способы привлечь внимание к проблеме и поддержать наших московских сопартийцев».

В муниципалитете «Финляндский округ» корреспонденту «Фонтанки» уточнили, что о масленичных гуляньях 10 марта на своей территории не слышали: «Мы проводим мероприятие только 8-го числа в Любашинском парке».  

В администрации Калининского района тоже пока ничего не знают о «Семейном квесте». Гулянья на площади Ленина не вписаны ни в одну официальную программу, для жителей они тоже не анонсировались.

В Москве мэрия разрешила провести митинг против изоляции Рунета. Он пройдет 10 марта на проспекте Сахарова. Организаторами выступили Либертарианская партия России и Общество защиты Интернета.

Закон о суверенном Интернете принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Его внесли под предлогом борьбы с угрозами извне. Авторы проекта признали, что новелла позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
05.03.2019 13:59

Setl Group – лидер по объему текущего строительства в Петербурге

Холдинг Setl Group опередил всех конкурентов и в марте 2019 года стал лидером по объему текущего строительства в Санкт-Петербурге. Рейтинг опубликован на официальном сайте Единого реестра застройщиков
предоставлено компанией ARKAN
05.03.2019 13:15

Попытка угона на парковке магазина не состоялась

Вчера в 19:41 на парковке магазина на Лиговском проспекте пытались угнать автомобиль Skoda Yeti.
автор Поташко Д. А.
05.03.2019 13:08

"В бой идут одни старики", или Новые битвы на Рубинштейна

В городе на Неве новые войны жителей и баров на Рубинштейна
АО «Строительный трест»
05.03.2019 12:52

Новая школа в коттеджном поселке «Небо»

1 сентября 2019 года в комплексе коттеджей и таунхаусов «Небо», построенном компанией «Строительный трест» в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, откроется английская школа.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2019 12:37

В марте «Группа ЛСР» запустит продажи квартир сразу в десяти новых домах

«Группа ЛСР» значительно увеличивает предложение и объявляет месяц новинок. В марте компания начинает продажи квартир в десяти новых домах. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок. Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант!
«Аквилон Инвест»
05.03.2019 12:36

«Аквилон Инвест» презентовал чистовую отделку в готовых квартирах

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» представил варианты готовой чистовой отделки от застройщика в сданном ЖК «КосмосSTAR». Отделка в доме выполняется в двух цветовых решениях «Ваниль» и «Шоколад».
shutterstock.com
05.03.2019 10:33

«Ты узнаешь его из тысячи»: Яндекс.Такси будет присылать пользователям досье водителя перед поездкой

Теперь выбирать таксиста можно по фото в мобильном приложении.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.03.2019 17:44

Масленичный разгуляй в Образцовых кварталах

10 марта в 12:00 Масленичный разгуляй захватит жителей «Образцовых кварталов» и всех гостей праздника! Застройщик малоэтажных комплексов «Терминал-Ресурс» приглашает на встречу весны.
Фото предоставлено Yota
04.03.2019 17:33

Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»

Теперь продукты Yota доступны для покупки во всех магазинах «М.Видео». В розничной сети будет представлена вся линейка продуктов Yota: SIM-карты для смартфона, SIM-карты для планшета, модемы и роутеры.
АО «Ленстройтрест»/ Валерия Малышева
04.03.2019 17:17

Валерия Малышева вошла в рейтинг «Влиятельные женщины Петербурга»

Редакция газеты «Деловой Петербург» ежегодно составляет список влиятельных женщин Северной столицы, преуспевших в различных отраслях бизнеса, а также в культуре, медиа, спорте, политике и на государственной службе. Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», традиционно в числе эффективных руководители компаний в сфере недвижимости.
04.03.2019 15:40

«Алмаз – Антей» ввел в строй новый цех комплексной сборки

4 марта 2019 года концерн ввел в эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод».
фото предоставлено Техэкспо
04.03.2019 14:46

"Техэкспо" - ДГУ и энергоснабжение "под ключ"

Инжиниринговая компания "Техэкспо", с 2014 г. работающая в сфере автономного энергоснабжения объектов, предлагает поставку, аренду, монтаж и обслуживание дизельных электростанций, а также проектирование энергокомплексов.