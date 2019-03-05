Новый председатель комитета по законности именем Масленицы запретила митинг против сетевой цензуры

Митинг против изоляции Рунета в Петербурге не состоится. Смольный отказал Либертарианской партии в выходе на площадь Ленина 10 марта. Чиновники сослались на Масленицу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский суд отказал в иске к комитету по законности, который не согласовал митинг против законопроекта о «суверенном Рунете». Его планировали провести на площади Ленина с 14 до 16. Заявленное число участников — до 2000 человек.

Смольный отправил организаторов в Удельный парк, так как площадь в течение всего дня якобы будет занята культурно-массовым мероприятием «Семейный квест», посвященным празднованию Масленицы.

«При его проведении будут задействованы вся территория площади Ленина, звукоусиливающая аппаратура и палатка», – говорится в отказе комитета по законности. Его подписала председатель ведомства Ольга Аришина. В Смольный она пришла 24 декабря 2018 года советником губернатора по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, а 15 января заняла пост председателя. До карьеры чиновника Ольга Ивановна много лет трудилась старшим помощником прокурора Петербурга по рассмотрению писем и приему граждан.

Секретарь руководящего комитета петербургского отделения Либертарианской партии Сергей Ефремов сообщил «Фонтанке»: «Мы проконтролируем, действительно ли администрацией будет проведено мероприятие «Семейный квест». В Удельный парк мы, разумеется, митинговать не пойдем — на наш взгляд, это не соответствует заявленным целям мероприятия. Несогласованный митинг 10 марта мы проводить не собираемся. Мы найдем другие способы привлечь внимание к проблеме и поддержать наших московских сопартийцев».

В муниципалитете «Финляндский округ» корреспонденту «Фонтанки» уточнили, что о масленичных гуляньях 10 марта на своей территории не слышали: «Мы проводим мероприятие только 8-го числа в Любашинском парке».

В администрации Калининского района тоже пока ничего не знают о «Семейном квесте». Гулянья на площади Ленина не вписаны ни в одну официальную программу, для жителей они тоже не анонсировались.

В Москве мэрия разрешила провести митинг против изоляции Рунета. Он пройдет 10 марта на проспекте Сахарова. Организаторами выступили Либертарианская партия России и Общество защиты Интернета.

Закон о суверенном Интернете принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Его внесли под предлогом борьбы с угрозами извне. Авторы проекта признали, что новелла позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.