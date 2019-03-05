В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер. Всего в России около 100 долларовых миллиардеров

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, по оценке американского бизнес-издания, в 2019 году стал самым богатым российским бизнесменом, вытеснив с первой строчки основного владельца НЛМК Владимира Лисина.

Состояние Михельсона составляет 24 миллиарда долларов, что позволило ему вернуть титул богатейшего гражданина России. В мире он только на 32-й строчке. Об этом сообщается в опубликованном 5 марта рейтинге Forbes.

Чемпион прошлого года Владимир Лисин в общемировом зачете – на 45-й строчке, а в России ему достается серебро. Его состояние оценили в 22,3 миллиарда долларов.

Замыкает тройку генеральный директор «Когалымнефтегаза» Вагит Алекперов с 20,7 миллиарда, который всего за три года преодолел 6 позиций в рейтинге.

В четверку вошел председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с 20,5 миллиарда долларов. Немного от него отстал замыкающий пятерку владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко с 20,1 миллиарда. Генеральный директор ГМК «Норильский никель» и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин – шестой с 18,1 миллиарда, председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман является владельцем состояния в 15 миллиардов, а бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко расположился на 8-й строчке с 13,8 миллиарда.

Все первые 8 мест российского списка Forbes входят в топ-100 богачей мира. Идущий девятым с 12,6 миллиарда основатель USM Holdings Алишер Усманов в мировом рейтинге уже 106-й.

Состояние основателя «ВКонтаке» и Telegram Павла Дурова оценено американским деловым журналом в 2,7 миллиарда, что позволило ему стать 838-м в мире и обойти, например, владельца одноименного банка Олега Тинькова (1057-й в мире) и финансиста Александра Мамута (916-й).

Самой богатой россиянкой в очередной раз стала жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, состояние которой оценили в 1,2 миллиарда долларов. Это делает бизнес-вумен 1818-й по богатству в мире. Второй россиянкой-миллиардером стала основатель магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с 1 миллиардом.

Всего в списке Forbes 98 российских миллиардеров.

Самым богатым человеком в мире остался основатель Amazon Джефф Безос c состоянием в 131 миллиард долларов. Второй – глава Microsoft Билл Гейтс с 96,5 миллиарда, а замыкает тройку с 82,5 миллиарда инвестор Уоррен Баффетт. Основательница собственного косметического бренда и модель Кайли Дженнер в 2019 году признана самым молодым миллиардером в мире, который свое состояние заработал сам. Для этого ей понадобился всего 21 год жизни.