Среда джаза с Давидом Голощекиным
Illinois Jacquet – Desert Winds
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Легендарный джазовый тенор-саксофонист Иллинойс Джакет (Illinois Jacquet) представляет альбом "Desert Winds". В записи принимали участие: Венделл Маршал (Wendell Marshall) – бас, Рей Лукас (Ray Lucas) – ударные, Вилли Родригес (Wille Rodriguez) – перкуссия, Томми Фланаган (Tommy Flanagan) – фортепьяно и Иллинойс Джакет (Illinois Jacquet) – тенор-саксофон.
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