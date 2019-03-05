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Среда джаза с Давидом Голощекиным
06.03.2019 21:00
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Illinois Jacquet ‎– Desert Winds

Illinois Jacquet ‎– Desert Winds

Легендарный джазовый тенор-саксофонист Иллинойс Джакет (Illinois Jacquet) представляет альбом "Desert Winds". В записи принимали участие: Венделл Маршал (Wendell Marshall) – бас, Рей Лукас (Ray Lucas) – ударные, Вилли Родригес (Wille Rodriguez) – перкуссия, Томми Фланаган (Tommy Flanagan) – фортепьяно и Иллинойс Джакет (Illinois Jacquet) – тенор-саксофон.

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