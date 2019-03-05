Конституционный суд объяснил, когда экс-директор тонущего предприятия может не оплачивать расходы налоговиков

Налоговики имеют право взыскивать расходы с бывших руководителей компаний-банкротов только в исключительных случаях. Даже если директор решил не объявлять о проблемах своего предприятия и не подал заявление о банкротстве, он может не платить по счетам из своего кармана.

Как сообщается на сайте КС, 5 марта суд огласил постановление по делу Виктора Нужина, которого обязали расплатиться с арбитражным управляющим его бывшей компании, ССК «СМУ-1». Арбитражный суд Мордовии в 2009 году признал фирму банкротом. Инициировала процедуру налоговая инспекция. Она же вынуждена была заплатить арбитражному управляющему, на вознаграждение которого имущества «СМУ-1» уже не хватало. Погасить издержки УФНС потребовала с бывшего директора Нужина, суд встал на сторону налоговиков. Экс-руководителю пришлось взять на себя убытки истца и оплату госпошлины.

Оспорить решение не вышло, и Нужин обратился в КС, попросив присмотреться сразу к семи статьям Гражданского и Налогового кодексов, а также ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По его мнению, в совокупности положения противоречат Основному закону.

В КС расхождений не увидели, но объяснили, что принцип «не заявил о банкротстве — значит, будешь платить» действует не всегда. Обратное не отвечало бы принципам справедливости, указали судьи.

В законе прописано, что расходы на проведение процедур в деле о банкротстве, в том числе на вознаграждение арбитражному управляющему, возмещаются из имущества должника. Однако если средств у должника нет вовсе, то из своего кармана платит уже заявитель, разъяснили в КС. В случае с налоговым органом расходы несёт бюджет.

«Факт замещения должности руководителя должника не свидетельствует о его виновности, а возникновение у уполномоченного органа расходов не должно автоматически признаваться следствием действий этого руководителя. Уполномоченный орган также вправе не подавать заявление о банкротстве, если это повлечет лишь напрасные расходы. Банкротство – сложный, ресурсоемкий процесс, который не должен возбуждаться лишь формально», – заявили в КС.

Несмотря на то, что экс-директор ССК «СМУ-1» Виктор Нужин не добился признания положений спорных законов неконституционными, его дело подлежит пересмотру.