18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -7
$ 65.80р
74.51р
17:24 05.03.2019
Расширенный поиск

Технологии
05.03.2019 16:37
Печать

«Маленькая страна, большие мечты». Израильский лунный зонд, отправленный в космос Илоном Маском, прислал первые снимки с орбиты

Израильский частный лунный посадочный аппарат «Берешит», отправленный Илоном Маском в космос, прислал первые снимки с бортовой камеры. Об этом 5 марта сообщается в официальном Twitter проекта.

На фотографиях видны части самого зонда, табличка с надписью «Маленькая страна, большие мечты» и Земля. Снимки сделаны с высоты 37 600 километров. Если посадка на Луну аппарата будет успешной, то Израиль станет четвертой страной, которая высадилась на спутник Земли. Ранее исследовательские аппараты всего трех стран достигали Луны — СССР, США и Китая. «Прилунение» «Берешита» должно состояться в апреле.

Напомним, израильский аппарат станет самым маленьким луноходом, который когда-либо садился на спутник Земли. Его диаметр всего 1,5 метра, а вес — 600 кг. Сначала стартап принимал участие в конкурсе Google, но за 10 лет ни одна команда так и не смогла выполнить условия. Для того, чтобы «нанести Израиль на космическую карту мира», миллиардер Моррис Кан потратил 27 млн долларов, а затем свои 5 млн в компанию SpaceIL инвестировал и канадский меценат Сильван Адамс. 

Компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с израильским луноходом на борту 22 февраля. Он должен будет измерить магнитное поле Луны и передать на Землю фото и видео. Помимо научных целей у лунохода есть и символическая миссия  – доставить на спутник капсулу с дисками израильских песен, детские рисунки и фотографии страны. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
05.03.2019 13:59

Setl Group – лидер по объему текущего строительства в Петербурге

Холдинг Setl Group опередил всех конкурентов и в марте 2019 года стал лидером по объему текущего строительства в Санкт-Петербурге. Рейтинг опубликован на официальном сайте Единого реестра застройщиков
предоставлено компанией ARKAN
05.03.2019 13:15

Попытка угона на парковке магазина не состоялась

Вчера в 19:41 на парковке магазина на Лиговском проспекте пытались угнать автомобиль Skoda Yeti.
автор Поташко Д. А.
05.03.2019 13:08

"В бой идут одни старики", или Новые битвы на Рубинштейна

В городе на Неве новые войны жителей и баров на Рубинштейна
АО «Строительный трест»
05.03.2019 12:52

Новая школа в коттеджном поселке «Небо»

1 сентября 2019 года в комплексе коттеджей и таунхаусов «Небо», построенном компанией «Строительный трест» в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, откроется английская школа.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2019 12:37

В марте «Группа ЛСР» запустит продажи квартир сразу в десяти новых домах

«Группа ЛСР» значительно увеличивает предложение и объявляет месяц новинок. В марте компания начинает продажи квартир в десяти новых домах. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок. Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант!
«Аквилон Инвест»
05.03.2019 12:36

«Аквилон Инвест» презентовал чистовую отделку в готовых квартирах

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» представил варианты готовой чистовой отделки от застройщика в сданном ЖК «КосмосSTAR». Отделка в доме выполняется в двух цветовых решениях «Ваниль» и «Шоколад».
shutterstock.com
05.03.2019 10:33

«Ты узнаешь его из тысячи»: Яндекс.Такси будет присылать пользователям досье водителя перед поездкой

Теперь выбирать таксиста можно по фото в мобильном приложении.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.03.2019 17:44

Масленичный разгуляй в Образцовых кварталах

10 марта в 12:00 Масленичный разгуляй захватит жителей «Образцовых кварталов» и всех гостей праздника! Застройщик малоэтажных комплексов «Терминал-Ресурс» приглашает на встречу весны.
Фото предоставлено Yota
04.03.2019 17:33

Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»

Теперь продукты Yota доступны для покупки во всех магазинах «М.Видео». В розничной сети будет представлена вся линейка продуктов Yota: SIM-карты для смартфона, SIM-карты для планшета, модемы и роутеры.
АО «Ленстройтрест»/ Валерия Малышева
04.03.2019 17:17

Валерия Малышева вошла в рейтинг «Влиятельные женщины Петербурга»

Редакция газеты «Деловой Петербург» ежегодно составляет список влиятельных женщин Северной столицы, преуспевших в различных отраслях бизнеса, а также в культуре, медиа, спорте, политике и на государственной службе. Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», традиционно в числе эффективных руководители компаний в сфере недвижимости.
04.03.2019 15:40

«Алмаз – Антей» ввел в строй новый цех комплексной сборки

4 марта 2019 года концерн ввел в эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод».
фото предоставлено Техэкспо
04.03.2019 14:46

"Техэкспо" - ДГУ и энергоснабжение "под ключ"

Инжиниринговая компания "Техэкспо", с 2014 г. работающая в сфере автономного энергоснабжения объектов, предлагает поставку, аренду, монтаж и обслуживание дизельных электростанций, а также проектирование энергокомплексов.