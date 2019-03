«Маленькая страна, большие мечты». Израильский лунный зонд, отправленный в космос Илоном Маском, прислал первые снимки с орбиты

Израильский частный лунный посадочный аппарат «Берешит», отправленный Илоном Маском в космос, прислал первые снимки с бортовой камеры. Об этом 5 марта сообщается в официальном Twitter проекта.

На фотографиях видны части самого зонда, табличка с надписью «Маленькая страна, большие мечты» и Земля. Снимки сделаны с высоты 37 600 километров. Если посадка на Луну аппарата будет успешной, то Израиль станет четвертой страной, которая высадилась на спутник Земли. Ранее исследовательские аппараты всего трех стран достигали Луны — СССР, США и Китая. «Прилунение» «Берешита» должно состояться в апреле.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg