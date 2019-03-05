«Маленькая страна, большие мечты». Израильский лунный зонд, отправленный в космос Илоном Маском, прислал первые снимки с орбиты

Израильский частный лунный посадочный аппарат «Берешит», отправленный Илоном Маском в космос, прислал первые снимки с бортовой камеры. Об этом 5 марта сообщается в официальном Twitter проекта.

На фотографиях видны части самого зонда, табличка с надписью «Маленькая страна, большие мечты» и Земля. Снимки сделаны с высоты 37 600 километров. Если посадка на Луну аппарата будет успешной, то Израиль станет четвертой страной, которая высадилась на спутник Земли. Ранее исследовательские аппараты всего трех стран достигали Луны — СССР, США и Китая. «Прилунение» «Берешита» должно состояться в апреле.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 марта 2019 г.

Напомним, израильский аппарат станет самым маленьким луноходом, который когда-либо садился на спутник Земли. Его диаметр всего 1,5 метра, а вес — 600 кг. Сначала стартап принимал участие в конкурсе Google, но за 10 лет ни одна команда так и не смогла выполнить условия. Для того, чтобы «нанести Израиль на космическую карту мира», миллиардер Моррис Кан потратил 27 млн долларов, а затем свои 5 млн в компанию SpaceIL инвестировал и канадский меценат Сильван Адамс.

Компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с израильским луноходом на борту 22 февраля. Он должен будет измерить магнитное поле Луны и передать на Землю фото и видео. Помимо научных целей у лунохода есть и символическая миссия – доставить на спутник капсулу с дисками израильских песен, детские рисунки и фотографии страны.