Новая Toyota Corolla для России получила проектор и дисплей с эффектом 3D

В России начались продажи нового поколения седана Toyota Corolla. Автомобиль построен на базе глобальной архитектуры TNGA и оснащен 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач. Новинка предлагается в пяти комплектациях по цене от 1 миллиона 173 тысяч рублей.

Как сообщает 5 марта агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Тойота Мотор», в базовой версии «Стандарт» седан получил боковые подушки безопасности и полный набор электронных систем активной безопасности, в том числе системы курсовой устойчивости, помощи при подъеме по склону и антипробуксовочную систему. Дополнительно в комплектацию входят автоматические стеклоподъемники спереди и сзади и светодиодная оптика: дневные ходовые огни, задние фонари и задний противотуманный фонарь.

В комплектации «Классик» автомобиль оснащен обогревом руля и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, цветным дисплеем на панели приборов, аудиосистемой с шестью динамиками и портами USB, AUX и Bluetooth и легкосплавными 16-дюймовыми дисками. Рулевое колесо и селектор АКП отделаны кожей. Стоимость этой версии начинается от 1 миллиона 261 тысячи рублей.

Вариант «Комфорт» получил камеру заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль, датчик дождя, водительское сиденье с электрорегулировкой поясничного подпора, электрорегулировку подголовников задних сидений, систему автоматического складывания боковых зеркал, светодиодные противотуманки, двухзонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления S-Flow и 7-дюймовый цветной дисплей на приборной панели. Также автомобиль оборудован новой мультимедийной системой с 8-дюймовым тачскрин-дисплеем и возможностью индивидуальной настройки меню, а в салоне имеется амбиентная подсветка. Цена на эту версию стартует от 1 миллиона 434 тысяч рублей.

Версия «Престиж» имеет полностью светодиодную оптику, систему бесключевого доступа в салон Smart Entry и беспроводное зарядное устройство. Она также отличается внешне за счет глянцево-черной нижней решетки радиатора, хромированных молдингов переднего бампера, тонированных боковых стекол сзади и 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков другого дизайна. В интерьере – комбинированная кожано-тканевая отделка сидений, контрастная прострочка верхней части консоли и мягкая отделка дверей. Дополнительно автомобиль получил опции подогрева заднего сиденья, а также передние и задние датчики парковки. Обойдется такой седан минимум в 1 миллион 580 тысяч рублей.

Топовая комплектация «Престиж Safety» дополнена пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0. В него вошли системы контроля усталости водителя, автоматического переключения света с дальнего на ближний, предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов, оповещения о пересечении разметки и распознавания дорожных знаков, а также адаптивный круиз-контроль. Помимо этого автомобиль получил 10-дюймовый проекционный дисплей на лобовое стекло и цветной 7-дюймовый дисплей с 3D-эффектом. Цены на максимальную комплектацию модели начинаются от 1 миллиона 700 тысяч рублей.