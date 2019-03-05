За последние два дня петербуржцы почти две сотни раз пожаловались на снег через Интернет

Больше 180 жалоб на неубранный снег накопилось за 4 и 5 марта на портале «Наш Санкт-Петербург». В своих обращениях к правительству петербуржцы требуют обработать территорию пескосоляной смесью.

Выпавший за последние два дня снег мешает горожанам и на пешеходных путях, и на автомобильных дорогах, и в парках. Подавляющее большинство жалоб находятся на рассмотрении, отчет о решении опубликован лишь по одной.

Об успешной борьбе со стихией поспешило сообщить ГКУ «Жилищное агентство Московского района», отметив, что, в соответствии с утвержденным распоряжением жилищного комитета, «очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований осуществляется один раз в трое суток во время гололеда».

В ночь на 6 марта на улицы Петербурга выйдет более тысячи единиц снегоуборочной техники. Серьезный снегопад уже ударил по авиакомпаниям и стал причной 9-балльных пробок на дорогах города.