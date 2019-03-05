«Не сдержал эмоций и назвал её курицей». Скрипач Мариинского театра отвоёвывает у ЖКС компенсацию за разбитый льдом автомобиль

Упавшая на «Форд» глыба льда наполнила дисгармонией жизнь музыканта Мариинского театра. Сотрудники ЖКС даже пытались спасти машину от наледи и накрыли её матрасом. Но такая страховка оказалась ненадежной, ремонт покорёженного транспорта оценили в 270 тысяч рублей. Коммунальщики не спешат соглашаться с суммой и отправляют автолюбителя в суд.

Фото: Михаил Загороднюк

Скрипач Мариинского театра Михаил Загороднюк обнаружил разбитый «Форд Фьюжн» 9 февраля у дома по улице Союза Печатников, 6. Крышу чистили сотрудники Жилкомсервиса № 1 Адмиралтейского района.

«Телефон на лобовом стекле был, они [сотрудники Жилкомсервиса] его как бы не нашли, не вызвали эвакуатор и не обложили машину деревянными щитами, как положено, они накрыли автомобиль матрасом, несмотря на предупреждения окружающих, что это не поможет. Сие действо проходило на глазах многих людей, свидетельства которых у меня есть, в том числе сотрудников полиции», — указано в претензии, отправленной Михаилом в ЖКС.

После ледового обстрела у «Форда» повреждены капот, бампер, лобовое стекло, оба радиатора. Замену деталей специалисты оценили в 270 тысяч рублей.

«Фонтанка» позвонила в приёмную Жилкомсервиса № 1 в надежде поговорить с директором Олесей Артемьевой. Трубку взяла секретарь, представившаяся Кирой. Сотрудница сразу поняла, о каком автолюбителе идёт речь. «Он сегодня звонил, и мы ему ответили, что проблем нет. Он хамски разговаривал, обзывал меня разными словами, в том числе "курица тупоголовая"», — пояснила она, добавив, что, кроме птицы, музыкант вспомнил и собаку женского пола.

Сам же Михаил в разговоре с нашим корреспондентом отметил, что все необходимые документы сдал на прошлой неделе, однако согласия на оплату ремонта пока не получил.

«Женщина очень странная, которая там сидит на телефоне, она вообще не хочет ни на какой контакт идти. Я назвал её исключительно курицей и больше ничего худого не сказал. Не сдержал эмоций. Эта секретарша не хочет допускать до священного тела директора, через неё не пробиться», — уверен скрипач.

Начальник юридического отдела Жилкомсервиса № 1 Адмиралтейского района Кирилл Соколов прокомментировал «Фонтанке», что организация редко возмещает ущерб в досудебном порядке, особенно когда речь идёт о крупных суммах.

«Автомобиль действительно очень серьёзно пострадал, и руководство решило, что в досудебном порядке мы возмещать не будем», — сказал он.