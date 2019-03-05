В Смольном рассказали про реагенты и снегоуборочную технику: соль не используют, технику потихоньку закупают

В комитете по благоустройству подтвердили, что не используют реагенты в чистом виде на улицах города. Ранее «Фонтанка» и ее читатели заметили на тротуарах соль.

Как заявил нашему изданию 5 марта глава комблага Владимир Рублевский, ведомство по-прежнему использует соль только в составе песко-соляной смеси. На вопрос о фотографиях с реагентами на тротуарах, а также лужами при отрицательной температуре чиновник напомнил, что за уборку отвечает не только комитет. Напомним, ранее «Фонтанка» обратила внимание на посыпанный солью Невский проспект. Подозрения в том, что город слез с «бессолевой диеты», высказывали и читатели.

Кроме того, Владимир Рублевский заявил, что комблаг провел работу над ошибками после сильных снегопадов прошедшей зимы, а также начала марта. При этом он опроверг информацию, что дорожные службы много лет не закупали снегоуборочную технику. Она не приобреталась централизованно, но сами дорожники за счет амортизации обновляли свой парк. В пример привели ГУДП «Центр», крупнейшего подрядчика города, который в год таким образом закупает от 60 до 80 единиц. Ранее чиновники финансового блока Смольного рассказали «Фонтанке», что на данный момент проводить весеннюю корректировку бюджета не планируется. Между тем именно на нее рассчитывал комблаг для увеличения парка техники.