Тюменская «Пятерочка» продавала камни под видом сахара-рафинада. До Петербурга бракованная партия не дошла

Жительница Тюмени Елена Силич купила в магазине «Пятёрочка» сахар-рафинад, но вместо сахарных кубиков обнаружила в упаковке кусочки камней и буклет с ассортиментом магазина. Об этом сообщает портал 72.ru.

Больше всего женщину удивило, что упаковка была не повреждена и без видимых следов того, что кто-то её открывал. Только с обратной стороны упаковки был нарисован какой-то подозрительный крестик.

Елена Силич отнесла каменный сахар в магазин. Продавцы извинились, пообещали разобраться в ситуации и без вопросов заменили товар на нормальный. По их словам, покупательница не первая, кто обращается с такой проблемой.

В X5 Retail Group, управляющей сетью «Пятерочка», 5 марта "Фонтанке" сообщили, что начали изымать из продажи данную партию сахара «Чайковский» (изготовитель — ООО «Русагро-Тамбов»). «Торговая сеть направила официальное письмо поставщику с требованием о проведении служебной проверки. После полного анализа сложившейся ситуации будет принято решение о дальнейших мерах», – прокомментировали в пресс-службе ретейлера. До Петербурга партия каменного сахара не дошла, уточнили в компании.