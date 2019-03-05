BlaBlaCar запустил добровольную верификацию по паспорту через два месяца после поездки, закончившейся смертью водителя от рук пассажира

Сервис BlaBlaCar, позволяющий водителям с помощью мобильного приложения брать попутчиков, запустил онлайн-верификацию по паспорту. Официальное уведомление от компании 5 марта было разослано зарегистрированным пользователям сервиса.

«Мы рады сообщить, что теперь вы можете добавить к своему профилю пометку, что прошли верификацию личности по паспорту. Верификация — дело добровольное, но мы настоятельно рекомендуем ее пройти, потому что это повысит уровень доверия между пользователями и даст больше возможностей при поездках с попутчиками!» – говорится в обращении BlaBlaCar к своим пользователям.

Как рассказали «Фонтанке» в компании, сервис в обозримом будущем не планирует делать процедуру верификации обязательной, и приводят в пример Францию, где более 50% пользователей подтвердили свою личность добровольно. «В ближайшие 1 – 2 года мы запустим возможность совершения онлайн-платежей через сервис — безналичные денежные переводы между попутчиками, покупка билетов на автобус. Только пользователи с верифицированными по паспорту аккаунтами смогут купить билет на автобус», – добавили в BlaBlaCar.

Напомним, что 23 декабря 2018 года была найдена мертвой москвичка, подобравшая с помощью сервиса BlaBlaCar на окраине города попутчика на пути в Тулу. Уже 31 декабря Следственный комитет РФ опубликовал видео признания мужчины, который убил автоледи.