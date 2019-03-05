Ночью на улицы Петербурга выведут более тысячи единиц снегоуборочной техники

К задействованным сейчас 858 единицам техники дорожные службы намерены добавить ночью около 200. В основном это самосвалы и погрузчики.

Как рассказал 5 марта журналистам глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, речь идет о тонарах и погрузчиках – ночью предполагается вывезти большой объем снега, собранного в валы. Только на Дворцовой площади лежит 2 – 3 тысячи кубометров. В отдельных районах за сутки выпало до 20 см снега.

Заместитель главы жилищного комитета Сергей Шарлаев сообщил, что на уборке внутриквартальных территорий задействовано 7,7 тысячи дворников и 655 единиц техники. В районах сформированы мобильные бригады для объезда адресов.

Напомним, как и предсказывали синоптики, в ночь на 5 марта в Северной столице уже во второй раз за весенний месяц прошел серьезный снегопад. Он вызвал задержки рейсов в Пулково и 9-балльные пробки на дорогах города.