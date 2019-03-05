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Спорт
05.03.2019 15:25
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«Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес». ФСИН объяснила травму Кокорина в СИЗО бездельем

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) считает, что повреждение ноги, полученное нападающим «Зенита» в СИЗО, связано с малоподвижным образом жизни. Защита игрока настаивает, что во время электрофореза Александру Кокорину повредили мышечную ткань.

«Онемение ноги [Александра Кокорина], о котором заявил адвокат, если и имеет место, то оттого, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», – цитирует 5 февраля заявление Валерия Максименко «Интерфакс».

По его словам, во время медицинских процедур у футболиста возникло легкое покраснение, «которое помазали зеленкой, и оно уже заживает».

В качестве доказательства своих слов он привел полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, у которого ничего не болит. «Занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет», – заверил замдиректора ФСИН.

Представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков ранее заметил, что информация об ожогах футболиста не соответствует действительности.

Адвокат игрока Андрей Ромашов, в свою очередь, настаивает, что заявление ФСИН – «прямая ложь», «чтобы ни за что не отвечать». Он также пообещал, что обратится в прокуратуру и в ОНК.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заявил, что ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к своему нападающему, чтобы выяснить, что с ним произошло.

В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова рассказывала, что у футболиста «Зенита» в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если ее подопечный не будет разрабатывать колено, то это может закончиться заменой сустава. 

Справка:

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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