«Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес». ФСИН объяснила травму Кокорина в СИЗО бездельем

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) считает, что повреждение ноги, полученное нападающим «Зенита» в СИЗО, связано с малоподвижным образом жизни. Защита игрока настаивает, что во время электрофореза Александру Кокорину повредили мышечную ткань.

«Онемение ноги [Александра Кокорина], о котором заявил адвокат, если и имеет место, то оттого, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», – цитирует 5 февраля заявление Валерия Максименко «Интерфакс».

По его словам, во время медицинских процедур у футболиста возникло легкое покраснение, «которое помазали зеленкой, и оно уже заживает».

В качестве доказательства своих слов он привел полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, у которого ничего не болит. «Занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет», – заверил замдиректора ФСИН.

Представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков ранее заметил, что информация об ожогах футболиста не соответствует действительности.

Адвокат игрока Андрей Ромашов, в свою очередь, настаивает, что заявление ФСИН – «прямая ложь», «чтобы ни за что не отвечать». Он также пообещал, что обратится в прокуратуру и в ОНК.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заявил, что ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к своему нападающему, чтобы выяснить, что с ним произошло.

В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова рассказывала, что у футболиста «Зенита» в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если ее подопечный не будет разрабатывать колено, то это может закончиться заменой сустава.