Полтора года в колонии за разбитый рубль. Суд строго обошелся с мужчиной, оригинально выступившим против социальной несправедливости

Мировой судья в Сыктывкаре вынес приговор вандалу, разбившему памятник «Знак рубля». Об этом сообщает 5 марта региональная прокуратура.

Сам инцидент произошел еще 27 апреля прошлого года. Пьяный и ранее неоднократно судимый мужчина 22 лет «близ здания Нацбанка «вспомнил о своем сложном финансовом положении и по этой причине» пнул стеклянный «Знак рубля», – говорится в сообщении прокуратуры. Арт-объект упал и разбился, ущерб оценили в 303 тысячи рублей. Мужчина объяснял свой поступок тем, что «испытал острое чувство социальной несправедливости».

Молодой человек признал вину, но это не смягчило судью — тот приговорил вандала к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.