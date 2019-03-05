Петербургский парапланерист разбился в Непале. Спортсмена подвел парашют

Парапланерист из Петербурга Дмитрий Степанишин разбился в непальской Покхаре днем 5 марта. Его парус сложился во время прыжка с вершины Сарангкот.

Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в парапланерном клубе «СпортАвиаСервис», в котором состоял Степанишин. Пилот полетел в Непал в составе группы, но прыгал один. Представитель клуба отметила, что он был достаточно опытным парапланеристом.

«Произошло сложение парашюта. Не могу сказать, почему, меня там не было», – добавила собеседница «Фонтанки».

Местные СМИ уточняют, что Степанишин прыгал с вершины Сарангкот в Покхаре. 45-летнего мужчину увезли в больницу, но врачи смогли лишь констатировать его смерть.

Судя по странице уроженца Украины в соцсети, в Петербург он перебрался в студенческом возрасте. Дмитрий всерьез увлекался спортом, но в большей степени гордился дочерью. Она регулярно принимает участие и зарабатывает призовые места в различных соревнованиях парапланеристов. В Покхару он отправился вместе с ней.

В посольстве России в Непале «Фонтанке» не смогли предоставить оперативную информацию о погибшем россиянине, заверив, что пока не слышали о случившемся.