Смольный не ожидает дефицита мест в гостиницах Петербурга из-за запрета работать в жилых домах. Но попросит отсрочку для бизнеса у Минэкономразвития

Комитет по развитию туризма Петербурга не ожидает дефицита мест в гостиницах из-за принятия закона о запрете хостелов в жилых домах. Об этом «Фонтанке» 5 марта сообщила заместитель главы ведомства Нана Гвичия.

«Во время чемпионата мира это было бы критично. Но при текущей загрузке на 70–80% проблем не ожидаем», – сказала она.

По данным Смольного, в Северной столице работает 1400 аккредитованных средств размещения, в том числе 500 малых. Из них 30–40% в жилом фонде. Ранее участники рынка сообщали о 1000 малых средств размещения, из которых в жилых домах находится от 80 до 95%.

Госдума 5 марта приняла во втором чтении законопроект о запрете на размещение хостелов и других гостиниц в жилых домах. Документ находился на рассмотрении с 2015 года. Против жесткого запрета хостелов выступало правительство, однако предложенные чиновниками смягчающие поправки комитет по ЖКХ Госдумы отклонил.

По словам Наны Гвичия, комитет по развитию туризма будет обращаться в Минэкономразвития, чтобы для Петербурга были созданы переходные условия. «Главное, чтобы те, кто прошел классификацию, смогли работать в соответствии с законом», – пояснила она.

Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич уточнил, что при ведомстве сейчас создана рабочая группа, которая будет решать проблемы хостельеров в индивидуальном порядке. «Пока мы видим два варианта — перевод в нежилое помещение или предоставление городской недвижимости по адресной программе», – сказал он.