Олег Тактаров об Александре Емельяненко: «Счастье, когда рядом есть человек, который не даст выпить рюмку»

Громкие высказывания второго чемпиона UFC из России Хабиба Нурмагомедова, эксцентрика Конора МакГрегора, очередные жизненные сложности многострадального Александра Емельяненко. Все это обсудили Федор Погорелов и первый русский чемпион мира по смешанным единоборствам UFC Олег Тактаров.

фото: Александр Лютиков

Олег Тактаров, профессиональный актер и мастер спорта СССР по самбо, закончил съемки художественного кино в Петербурге. Отдел спорта «Фонтанки» встретился с Тактаровым на съемочной площадке сразу после последнего дубля и обсудил новостную повестку, связанную с миром смешанных единоборств.

На интервью неожиданно поприсутствовал знакомый Тактарова Вячеслав Дацик, недавно освободившийся герой криминальной хроники «Фонтанки». Рыжий Тарзан не только внимательно слушал, но и задавал свои вопросы.

- Я не помню, чтобы раньше герои UFC в ваши времена высказывались на общественно-политические темы. Неожиданно мы оказались в пространстве, в котором чемпион UFC Хабиб сначала призывает к запретам концертной деятельности в Дагестане, а потом выступает в роли театрального критика и призывает к запретам спектаклей. Вас это удивляет?

– В данном случае — нет. Надо знать героя с момента рождения. Ребята хорошо ответили, интеллигентно, нашим театральным деятелям следовало бы поучиться: мол, извините, если что-то пошло вразрез с устоями субъекта Российской Федерации; но эта итальянская пьеса прошла в 50 странах мира на ура и это современная классика, есть люди, которым интересно на это посмотреть.

- В том числе и в Дагестане.

– Да. Потому что в Дагестане очень много воспитанных и интеллигентных людей. У меня есть два знакомых дагестанца, один живет в Нью-Йорке, второй — в Бахрейне. Это люди мыслящие и склонные к сомнениям, не радикальные. Так отвечу. Дурак — он все знает и во всем уверен.

- Сейчас можно смело констатировать, что в мире UFC – Хабиб номер 1?

– Там сейчас полно чемпионов. Хабибу нужно сделать еще 5 – 6 боев, и чтобы каждый из них был маленьким спектаклем. Пока мы имеем то, что имеем. МакГрегор делает деньги на всем, к чему прикоснется. На своем проигрыше, насколько я знаю, он заработал 52 миллиона долларов. Это инсайдерская информация. Представляю, сколько б он заработал на выигрыше. Жить в этом образе, конечно, тяжело. Я знаю ребят из его окружения и понимаю, что он играет эту роль.

- Как профессиональный актер может оценить его игру?

– Великолепно. Начнем с того, что переодеваться в костюмы-троечки на жаре тяжеловато. Вот он приехал к Путину на финал чемпионата мира, его «Бентли» не пустили к «Лужникам». МакГрегор по 35-градусной жаре пошел в обход стадиона и не вякнул ничего.

- Когда Хабиб устроил рамс вокруг ринга и на ринге после финального свистка — мне не показалось, что и это было частью шоу.

– Это было что-то внутреннее. Это был выплеск той энергии, которую Хабиб не использовал в бою: он так доминировал по ходу поединка, что не все истратил. Я не могу его судить. Я сам успокоился только 2 – 3 года назад.

- Видимо, энергия копилась не только у Хабиба, там и антураж кулаками размахивал.

– Антураж — у них так принято. Тем более если тебя снимают все камеры мира. Потом ребята со двора могут неправильно понять, если останешься в стороне и не окажешь поддержку.

Реплика присутствовавшего при интервью Вячеслава Дацика:

- Я вмешаюсь по поводу UFC. Если Андрей Орловский (соперник Дацика в дебютном бою в 1999 году. — Прим. ред.) захочет взять реванш, то у него есть шансы против меня?

– Пусть сначала захочет. Он же может не захотеть. Ты-то отдыхал, восстановился, а у Андрея башка пробитая, ей двух лет мало, чтоб восстановиться. Если в подбородок попали — это тяжело.

- Саша Емельяненко опять попал в новостные сводки. Меня всегда удивляло, почему рядом не находится человек, который останавливает.

– Это счастье, когда рядом есть такой человек, настоящий друг, который не даст выпить эту рюмку. Алкоголизм — это болезнь. У меня организм просто не воспринимает: выпил две рюмки, и все, третья не лезет. У Емельяненко это явно не так. Хотя вроде бы не азиат, это у азиатов нет ферментов.

- В апреле в Петербурге пройдет турнир UFC.

– Ну, Вадик Финкельштейн — бизнес-гений. Добился того, чтоб этот турнир состоялся. Добился через федерацию, которую я возглавляю. Пролез к руководству — молодец. Сумел убедить. Достойно.

- Понятно, что в Петербурге и Краснодаре переживают за других бойцов. Вы на прошлой неделе обмолвились, что знаете, что сказал водитель Мамаеву.

– Да. И кто за этим стоит. И кто дал команду сидеть.

- Я слышал, что конфликт начался с фразы водителя «петухи».

– Там очень горячо.

- Подробности не расскажете?

– Не, это стыдно. Стыдно, что это происходит в нашей стране. Стыдно за реакцию общества.

- Если футболисты дерутся, то бойцы играют в футбол. С интересом узнал, что вы играете 11 на 11, в вашем возрасте, чего уж там, обычно играют 6 на 6.

– Я выносливый.

- Позиция?

– Если есть люди играющие, то, чтобы не мешать, ухожу направо. Если спереди актеры, то я последнего или опорника.

- С переходом в удушающий?

– С переходом в сухую победу. Играли в Ростове с командой, которая по юношам была первой на России. Пока я не дал команду пропускать, выигрывали 8:0, закончили — 8:3.

- Как выглядит ваш спортивный график, когда вы не снимаетесь в кино?

– Два дня – борьба. Один день — бокс. Выходные — футбол, на улице, просто убийственный футбол, ноги не шевелятся. Понедельник – баня. В четверг — футбол в зале.

- Вы в Майами играли с Сергеем Игнашевичем. С кем еще доводилось двигаться?

– Игнашевич произвел сильное впечатление. Отбирает, отдает через все поле на гол — у меня после игры с ним колено полгода болело. В Лос-Анджелесе играл с Сашей Хапсалисом, «Динамо»-Киев, сборная страны: «По воротам бил Хапсалис, все трибуны обоссались». У Саши все титановое, и это он мне сказал, что нужно пить много воды. Он тренирует детей, в прекрасной форме.

- В интервью 2016 года вы достаточно жестко высказались в адрес бывшего главы российского футбола Мутко.

– Да не высказывался я, это за меня высказались. Я после этого интервью узнал значение слова «хайп». Сделали из меня правдоруба. Навальный в спорте получился. Самое ужасное: мне вся страна писала, что я молодец, мол, мы с тобой. Я пытался сначала объяснять, а потом перестал оправдываться. Мутко — работоспособная машина. Его куда ни поставь — все доделывает до конца. Это же он фактически провел чемпионат мира по футболу. Попробуй в таких городах, как Волгоград, Нижний Новгород, Самара, провести такой турнир. Были тяжелые объекты, а Мутко все довел.

- То есть нашумевшую фразу «Мутко — предатель» вы не говорили?

– Я сказал, что нельзя ему заниматься именно спортом. Ему дали команду, ее он выполнил. Но, выполняя эту команду, батальоны подставляются под огонь. Иосифу Виссарионовичу на день рождения нужно взять условный Киев, и не важно, сколько там дивизий ляжет. Примерно такая история с ним произошла.

- Вы, пока снимались в фильме, успели сходить на «Газпром-Арену». Футбол под крышей не режет?

– Ну как он может резать! Пока до стадиона дошел — хорошо, если без обморожения. И тут попадаешь в теплый рай, где растет зеленая трава. Здрасте, что там резать может. Места попались отличные, на 16-м ряду, — это кайф. Знаешь, куда мяч полетит, видно, у кого мысли нет, как у 29-го номера. Видишь, как Семак не меняет Дзюбу, который провалил первый тайм полностью, но потом сделал все-таки этот победный пас.

- На чемпионат мира ходили?

– Да, в Ростове. Мексика – Корея, у меня как раз съемки были.

- Вы закончили участие в съемках фильма «Гаражи», три месяца катались на съемки в Петербург.

– И получал от этого огромное удовольствие. Это, как говорится, человеческая история, то, что народ любит. Мы умудрились смешать тонкие моменты, обойтись без пошлости. Вы понимаете, кто является членом гаражного кооператива. Хотя там могут жить кто угодно: у нас, в Сарове, в гаражах академики ремонтируют свои старые «Волги», те, кто принимал участие в научных разработках. Сюжет простой: конфликт вокруг гаражного кооператива и земли. Появляется молодой и энергичный парень, который думает, что он понимает что-то в мире, написал книгу про хищников и про то, что нужно быть хищником по жизни. Мой герой — Веня — в критический момент, когда всех главных героев бандиты берут в заложники, преображается, снимает шапку, раздает всем четкие указания и раскидывает отрицательных персонажей. Плюс ему нельзя волноваться: у него был инфаркт. Режиссер — Степан Соколов, это его дебютный проект. Я рад, что мы познакомились. Будем внукам рассказывать, что с ним работали.

- Дата релиза известна?

– Нет, пока смонтируется, пока решат со схемой проката — это все сложно. Иногда предпочтения отдаются западным фильмам, хотя они слабые. То же случается и с русскими фильмами: кто-то пальцем ткнет, скажет, что политически важный проект, а на самом деле — чушь. Есть, конечно, удачи, мне, например, очень понравился «Движение вверх».

- Вдова Кондрашина была категорически против фильма.

– Это нормальная история. Хотите — снимите сами, только возможно, на кино никто не пойдет. Например, «Храброе сердце» с Гибсоном: по сути режиссером этого фильма был сценарист Рэндалл Уоллес. Уоллес скомпрессировал трехсотлетнюю историю Англии и Шотландии в один фильм. На самом деле, события из «Храброго сердца» разбросаны на протяжении трех веков. Уоллес давал мне почитать свой сценарий на российскую тематику: как Россия спасает молодую Америку от нападения Англии. Якобы англичане уговорили Екатерину II не посылать войска. Мой герой пробирался тоже по всей российской истории: там и Стенька Разин, и Емельян Пугачев, беглые каторжники и Екатерина II. Если бы этот фильм был снят, то вы бы с Владимиром Владимировичем ревели от умиления: русский герой спасает Америку.

- Как жалко, что фильм не был снят. Как бы интересно оно смотрелось в современном контексте!

– Это кино не стали снимать, потому что начали меняться отношения между странами. Анджелина Джоли хотела играть Екатерину II. Это где-то 2006 год был, а в 2008 году все затухло.

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"