Фейком бывают не только новости. СМИ рассказали об экзотическом автомобильном мошенничестве

Антикварные автомобили это не просто предмет страсти энтузиастов и коллекционеров. Это еще и солидное вложение денег, так как стоимость отдельных лотов на аукционах доходит до десятков миллионов долларов.

А раз так, значит, любители автостарины, как и любители антиквариата и предметов искусства, вполне могут стать мишенью злоумышленников. Об одном довольно экзотическом способе мошенничества на рынке раритетных автомобилей рассказывает New York Post.

Речь идет о подделке автомобилей. Оказывается, их можно подделывать так же, как жулики подделывают картины или предметы старины. Как правило, мошенники тем или иным способом добывают настоящие или «почти настоящие» документы на редкую автомашину, затем находят похожую и «гримируют» ее под раритет.

Например, берется обычный Chevrolet Corvette 1967 года – машина старая, но не слишком редкая. Стоит он около 30 тысяч долларов. Для нее подбирается двигатель большего объема, на нем перебиваются номера. На капоте рисуется полоса, меняются некоторые детали подвески, ставится аутентичный тахометр и датчик давления масла, кузов перекрашивается – и вот перед вами редкий экземпляр Chevrolet Chevelle Super Sport стоимостью не менее 200 тысяч долларов. При этом покупка и переоборудование исходной машины обойдется в 80 тысяч максимум.

Зачастую такую подделку обнаружить могут только специалисты. Документы на автомобиль обычно подлинные, просто сама машина уже давно сдана в утиль. Подделка порой выполнена так тщательно, что для экспертизы приходится брать пробы металла, чтобы обнаружить современные вставки.

Экспертиза порой позволяет избежать серьезных проблем. New York Post приводит рассказ Тодда Моричи, владельца компании Morici Motorsports из Нью-Джерси, о том, как он предотвратил покупку его клиентом некой раритетной Maserati за 3 миллиона долларов. На самом деле это была подделка, исходный автомобиль, скорее всего, злоумышленники нашли на помойке. Они потратили не более 200 тысяч долларов на восстановление ходовой и интерьера и просили за свой «раритет» уже миллионы.