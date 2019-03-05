Миллиард для арестантов. Российские бизнесмены создадут залоговый фонд для попавших под уголовное преследование коллег

Ассоциация защиты бизнеса создает Единый залоговый фонд (ЕЗФ) для помощи предпринимателям, попавшим под уголовное преследование. Как говорится в сообщении организации от 5 марта, бюджет фонда после первого года работы должен составить 1 млрд руб.

Эти средства будут тратиться в том числе на внесение залогов, а также на юридические консультации и привлечение общественного внимания к конкретным уголовным кейсам.

По словам главы Ассоциации защиты бизнеса, омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александра Хуруджи, арест критичен для бизнесменов потому, что они теряют возможность на полноценную защиту. Кроме того, для многих видов бизнеса отсутствие владельца грозит финансовыми сложностями и даже закрытием.

По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в СИЗО сейчас находятся порядка 5000 предпринимателей, примерно столько же – под домашним арестом. При этом число бизнесменов, отпущенных под залог, ежегодно не превышает 100 человек.

Бюджет ЕЗФ будет формироваться в первую очередь за счет взносов от предпринимателей, которые хотят поддержать своих коллег, рассказал совладелец интернет-ретейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин, который стал одним из сооснователей фонда. Сам предприниматель пообещал внести в фонд 25 млн рублей, когда будет завершено его уголовное дело. В ноябре прошлого года он был выпущен судом под залог в эту сумму.

В течение первых нескольких месяцев работы средства будут аккумулироваться на счетах фонда и не будут тратиться. Обработка и финансирование заявок на регулярной основе стартует 5 сентября 2019 года. По словам Бориса Титова, инструменты фонда могут быть использованы в деле Baring Vostok. Адвокаты компании уже подали заявку.