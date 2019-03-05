Пробки в Петербурге даже днём на 2 балла выше нормы. Горожане жалуются на неаккуратную уборку улиц

К середине дня 5 марта на дорогах Петербурга стало свободнее, чем утром, когда пробки достигли 9 баллов, но всё равно плотнее обычного.

Загруженность остаётся значительно выше обычных для этого времени суток 3-4 баллов. Сейчас «Яндекс.Карты» показывают 6 баллов. За последний час с небольшим сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал три новые многокилометровые пробки:

14:12. В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, Троицкий мост, Троицкая площадь, от Никольского переулка до Каменноостровского проспекта. Длина пробки — 4,7 км.

14:15. В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Кронверкского проспекта до Вознесенского проспекта. Длина пробки — 4,8 км.

14:33. Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Салова, от улицы Самойловой до Витебского проспекта. В пробке длиной 3,7 км можно потерять 38 минут, что на 22 минуты больше обычного.

«Неожиданно плотное движение» за период с 13:25 отмечено на восьми магистралях:

Литейный и Загородный проспекты к Литейному мосту — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного; Софийская улица в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного; из центра — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного; Лиговский проспект в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного; проспект Маршала Жукова из центра — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного; проспект Обуховской Обороны в центр — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного; Заневский проспект и проспекте Косыгина в центр — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного; шоссе Революции и Рябовское шоссе к КАД — 7 баллов, что на 4 балла выше обычного; Выборгское шоссе в центр – 5 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Очевидцы продолжают сообщать о мелких авариях. Так, на улице Покрышева «маленький «БМВ» атаковал большой «БМВ», пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На перекрёстке проспекта Сизова и Туполевской улицы, по словам очевидцев, сошлись «Вольво» и «Лексус».

А на улице Ленсовета «от уборки снега пострадали зеркала припаркованных автомобилей», рассказывают в «ДТП и ЧП».