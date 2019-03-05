В Пулково опаздывают десять самолетов, задержки составляют до пяти часов

Расписание Пулково приходит в норму после полуденного коллапса, благодаря которому аэропорт возглавил рейтинг самых непунктуальных в мире. В листе запоздалого ожидания остались десять самолетов.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, половина опозданий приходится на авиакомпанию «Россия». Задерживаются рейсы из Мурманска, Самары, Вены, Симферополя, Минеральных Вод, Праги. Рекорд по опозданию принадлежит компании Somon Air, ее борт из таджикского Худжанда должен был прибыть в 10:30 утра, ожидается в 15:15. На два часа позже прилетят «Уральские авиалинии» из Тбилиси. Компания «Руслайн» на час с лишним задерживает доставку пассажиров из Тамбова.

По состоянию на 14:30 количество отправленных с опозданием рейсов составляет 67. Это почти сорок процентов от общего числа сегодняшних вылетов. Среднее время задержки составляет 22 минуты. В полдень оно составляло 45 минут.

Утром 5 марта самолет Red Wings не смог приземлиться в Пулково с первой попытки. Он пролетел над посадочной полосой и взмыл в воздух.