Ближе к вечеру снег полетит быстрей. Синоптики говорят о штормовом ветре

Ненастная погода в Петербурге ближе к пяти часам вечера 5 марта дополнится сильным ветром. Тем временем «Беннет» идет на восток.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду начиная с пяти часов вечера сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков. Задувать будет приблизительно до 20:00. Тем временем циклон «Беннет», которому горожане и обязаны очередным разгулом стихии, постепенно уходит на восток. Двумя часами ранее он вывел Пулково в мировые лидеры по задержкам рейсов. По состоянию на половину третьего дня ситуация в аэропорту нормализовалась.

Ранее погодные условия отправили на запасные аэродромы несколько рейсов, борт Red Wings не смог сесть с первой попытки. Автомобилисты встали в пробках, а одного непогода привела в ограждение, мужчина не выжил.

Сильный ветер и снег в субботу, 2 марта, заставил понервничать пассажиров десятков рейсов, которые были вынуждены кружить над городом в ожидании погодного окна для посадки. Самолет «Узбекских авиалиний» с задачей не справился и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.