«Автодор» назвал примерную стоимость проезда по трассе М-11 и напомнил, как сэкономить

Стоимость проезда по всей скоростной автодороге М-11 «Столица» от Москвы до Петербурга составит около 2 тысяч рублей. С транспондером и льготами эта сумма может оказаться и меньше. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на пресс-конференции 5 марта.

«Один из важных и приоритетных проектов на этот год – завершение строительства трассы в М-11, хотим открыть движение полностью от Москвы до Санкт-Петербурга. Проезд будет стоит порядка 2 тысяч без транспондера днем, с учетом транспондера, системы льгот эту сумму пользователи смогут значительно уменьшить», – цитирует Петушенко агентство городских новостей «Москва».

Прежний глава «Автодора» Сергей Кельбах в ноябре 2018 года заявлял, что срок сдачи трассы в эксплуатацию перенесен на сентябрь 2019 года по причине археологических работ, проводимых в Ленинградской области. В феврале новый председатель правления госкомпании Петушенко сообщил, что до конца 2019 года на магистрали планируется создать шесть парных многофункциональных зон с заправками и пунктами питания.