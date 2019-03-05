«Автодор» назвал примерную стоимость проезда по трассе М-11 и напомнил, как сэкономить
Стоимость проезда по всей скоростной автодороге М-11 «Столица» от Москвы до Петербурга составит около 2 тысяч рублей. С транспондером и льготами эта сумма может оказаться и меньше. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на пресс-конференции 5 марта.
«Один из важных и приоритетных проектов на этот год – завершение строительства трассы в М-11, хотим открыть движение полностью от Москвы до Санкт-Петербурга. Проезд будет стоит порядка 2 тысяч без транспондера днем, с учетом транспондера, системы льгот эту сумму пользователи смогут значительно уменьшить», – цитирует Петушенко агентство городских новостей «Москва».
Прежний глава «Автодора» Сергей Кельбах в ноябре 2018 года заявлял, что срок сдачи трассы в эксплуатацию перенесен на сентябрь 2019 года по причине археологических работ, проводимых в Ленинградской области. В феврале новый председатель правления госкомпании Петушенко сообщил, что до конца 2019 года на магистрали планируется создать шесть парных многофункциональных зон с заправками и пунктами питания.
Справка:
Трасса М-11 пройдёт от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Общая протяженность автомагистрали – 669 км. Её строительство ведётся в несколько этапов, каждый из которых является самостоятельным инвестиционным проектом.
В июне 2018 года был открыт двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (с 334-го по 543-й км), продолживший обходы Торжка и Вышнего Волочка. Стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составляет для легковых автомобилей от 356 рублей (при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор – Платные дороги» в рамках программы лояльности) до 660 рублей.
7-й участок идёт от Мясного Бора до бетонки Кировск – Гатчина (543 – 646 км), здесь будут четыре полосы движения. 8-й – от 646-го км до развязки с КАД (шесть полос). Стоимость работ составляет порядка 76,8 млрд рублей, около 56,7 млрд оплачивает ответственный исполнитель, госкомпания «Автодор», остальное – частные инвестиции. Концессионером-заказчиком выступает «Магистраль двух столиц» (МДС), созданная ВТБ и французской Vinci Highways.