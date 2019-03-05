Setl Group – лидер по объему текущего строительства в Петербурге

Setl Group

Холдинг Setl Group опередил всех конкурентов и в марте 2019 года стал лидером по объему текущего строительства в Санкт-Петербурге. Рейтинг опубликован на официальном сайте Единого реестра застройщиков.

По данным Единого реестра застройщиков, в настоящее время Setl Group в Северной столице возводит более 3 млн кв. м недвижимости. Это составляет около 20,46% от всего объема текущего строительства в Санкт-Петербурге. В городе на Неве холдинг возводит 19 жилых комплексов, это проекты от комфорт-класса до сегмента премиум в самом центре.

Недавно портфель Setl Group пополнился двумя новыми проектами в сегментах бизнес и премиум. Один из них – дом премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы. Это восьмиэтажный дом с закрытой придомовой территорией и подземным паркингом. На последних этажах – квартиры с террасами и с панорамным видом на Малую Неву и вантовый мост через Петровский фарватер.

Setl Group

Также в этом году стартовал проект холдинга в Выборгском районе – дом бизнес-класса Svetlana Park на Манчестерской улице. Он строится в окружении двух парков: Удельного и Сосновки. Общая площадь зеленых зон в окружении Svetlana Park составляет около 500 га. Дом состоит из двух 10-этажных корпусов, спроектированных в классической форме каре, с внутренними дворами, полностью закрытыми от машин. Под зданиями расположится подземный паркинг на 711 автомобилей с лифтами в каждую парадную.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.