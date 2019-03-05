В Москве задержали продавца «Пятерочки», выпоровшего школьника за повышенный интерес к товарным каталогам

В Москве задержан продавец «Пятерочки» за расправу со школьником. Вынутый из штанов ремень стал реакцией на утилизацию цветной полиграфии.

Как сообщает ГСУ СК Москвы 5 марта, уголовное дело возбуждено после посещения двумя несовершеннолетними магазина на 15-й Парковой улице. Школьница и ее друг взяли пачку рекламных буклетов, чтобы сдать в качестве макулатуры.

Продавец «Пятерочки» вступился за каталоги и провел пару в «подсобку», вынул из штанов ремень и не меньше десяти раз ударил подростка.

«Продавца остановил другой сотрудник, несовершеннолетних отпустили», – добавили в ГСУ СК.

Ссора в «Пятерочке» случилась 28 февраля. После магазина школьник поехал в травмпункт и снял побои. Родители написали заявление в полицию, уголовное дело возбудили по статье 330 УК «Самоуправство».