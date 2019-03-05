В Якутске жертвой «аномального» снега стала машина мэра

Машина мэра Якутска стала жертвой упавшего с крыши снега. Чиновница Сардана Авксентьева не пострадала: она сейчас в отпуске.

Информацию о происшествии 5 марта выложил в Сеть пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков. В управделами добавили, что машину придавил упавший пласт слежавшегося снега во дворе одного из домов: у Toyota Camry прогнулась крыша и выбито заднее стекло. Транспортное средство было застраховано, сейчас оно в ремонте.

Как отмечает Ura.ru, на уборку снега в Якутске неоднократно жаловались местные жители. Руководство города в свою защиту заявляет, что осадков этой зимой выпало больше обычного.

«Сноб» отмечает, что Авксентьева — первая женщина-мэр Якутска, она заняла это кресло в сентябре 2018 года, представляла оппозицию. Вступив в должность, продала два из четырех внедорожников «Тойота Ленд Крузер», стоявших на балансе мэрии.