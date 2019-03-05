Происшествия
«Представляет угрозу государству». Россиянина Магомеда-Али в Германии обвинили в подготовке теракта
В ФРГ выдвинули обвинения в отношении задержанного в прошлом году гражданина России, который якобы собирался устроить взрыв в Берлине, чтобы «убить как можно больше людей».
«Федеральная прокуратура <...> представила в Апелляционном суде в Берлине обвинительное заключение в отношении 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. по обвинению в подготовке серьезного акта насилия, который представляет угрозу государству, а также в подготовке взрыва», – сообщается 5 марта на сайте немецкой прокуратуры.
Следствие выяснило, что гражданин России, прибывший в Германию в 2011 году, был «сторонником экстремистской исламистской идеологии». В Берлине он стал посещать запрещенную подпольную мечеть, где познакомился с единомышленниками. Многие из них собирались присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Магомед-Али, в свою очередь, решил устроить теракт в Германии вместе с 22-летним Клементом Б., для чего они нашли взрывчатое вещество. Их целью, по оценке стороны обвинения, было заставить «население Федеративной Республики Германии ощущать атмосферу страха и неуверенности», а также «убить как можно больше людей».
Справка:
Магомед-Али был задержан 22 августа 2018 года по месту проживания в Берлине силами берлинской и федеральной полиции с участием спецназа.
По данным прокуратуры, оба задержанных в конце октября 2016 года приобрели большое количество компонентов и произвели взрывчатое вещество TATP (трипероксид ацетона), которое хранили в своей квартире в Берлине. Организовать теракт на территории Германии им помешали превентивные действия полиции.
Опасаясь разоблачения, подозреваемые решили разъехаться. Клемент Б. уехал сначала на запад Германии, в Ахен, а оттуда во Францию, где 18 апреля 2017 года был задержан. Магомед-Али Ц. оставался все это время в Берлине.
Как сообщила прокуратура, номер телефона Клемента Б. был сохранен в смартфоне Аниса Амри, который 19 декабря 2016 года совершил теракт на рождественском базаре в Берлине. Однако у следствия нет никаких сведений о том, что Клемент Б. или Магомед-Али Ц. участвовали в совершении теракта.