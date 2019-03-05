«Представляет угрозу государству». Россиянина Магомеда-Али в Германии обвинили в подготовке теракта

В ФРГ выдвинули обвинения в отношении задержанного в прошлом году гражданина России, который якобы собирался устроить взрыв в Берлине, чтобы «убить как можно больше людей».

«Федеральная прокуратура <...> представила в Апелляционном суде в Берлине обвинительное заключение в отношении 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. по обвинению в подготовке серьезного акта насилия, который представляет угрозу государству, а также в подготовке взрыва», – сообщается 5 марта на сайте немецкой прокуратуры.

Следствие выяснило, что гражданин России, прибывший в Германию в 2011 году, был «сторонником экстремистской исламистской идеологии». В Берлине он стал посещать запрещенную подпольную мечеть, где познакомился с единомышленниками. Многие из них собирались присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Магомед-Али, в свою очередь, решил устроить теракт в Германии вместе с 22-летним Клементом Б., для чего они нашли взрывчатое вещество. Их целью, по оценке стороны обвинения, было заставить «население Федеративной Республики Германии ощущать атмосферу страха и неуверенности», а также «убить как можно больше людей».