Прокуратура не стала привлекать Беглова к ответственности за «неприем» депутатов. Право на встречу у них есть, порядка — нет

Прокуратура ответила депутатам петербургского Законодательного собрания, которые просили привлечь главу города к ответственности за отказ вовремя обсудить с ними судьбу Пулковской обсерватории. Порядка «реализации права» парламентариев на внеочередной прием не обнаружено.

Свою позицию прокуратура 5 марта излагает в ответе на обращение, которое еще в январе подписали депутаты Оксана Дмитриева, Максим Резник, Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев и Александр Егоров. Они сообщали, что 17 декабря обратились к врио губернатора в связи с ситуацией по Пулковской обсерватории, где продолжаются попытки застройки. Однако он так и не принял их в установленный 10-дневный срок.

Прокуратура подтверждает, что закон о гарантиях деятельности депутатов действительно предусматривает обязанность губернатора и других исполнительных органов власти обеспечить в течение 10 дней с момента обращения внеочередной прием парламентария. Однако депутаты не указали в этом обращении, «в какой части защита ГАО РАН относится к полномочиям Санкт-Петербурга и, соответственно, к вопросам депутатской деятельности группы депутатов Законодательного собрания».

Кроме того, прокуратура установила, что «порядок реализации права депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга на внеочередной прием… в настоящее время отсутствует».

Напомним, в декабре суд признал разрешение на строительство ЖК «Планетоград» законным. При этом застройщик согласился значительно сократить площадь кварталов. Против строительства выступают защитники Пулковской обсерватории, рядом с которой появляются новые дома.