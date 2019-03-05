Гражданскую панихиду по Алфёрову продлили на полчаса из-за большого потока желающих проститься

Церемония прощания с Жоресом Алфёровым завершилась выносом гроба в сопровождении почётного караула и оркестра. За 2,5 часа последние почести академику отдали больше тысячи человек, своей очереди люди ждали под снегопадом.

Как передает 5 марта корреспондент «Фонтанки», прощание с Алфёровым в Научном центре РАН должно было закончиться в час дня, но поток желающих к этому времени не иссяк. Люди продолжали стоять на Университетской набережной, несмотря на погоду, теснились на лестницах и перед залом на втором этаже.

В половине второго оркестр заиграл траурный марш. Гроб и портрет Алфёрова пронесли мимо почётного караула и поместили в катафалк. Хоронить учёного собираются сегодня на Комаровском кладбище.

За безопасностью церемонии приглядывала полиция, дежурили врачи скорой. Их помощь пришлась кстати, когда один из присутствующих в переполненном душном зале почувствовал себя плохо.

Проводить Жореса Алфёрова в последний путь пришли учёные, политики, общественные деятели. Попрощались с нобелевским лауреатом врио губернатора Александр Беглов, вице-губернаторы Любовь Совершаева, Владимир Княгинин, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, глава коммунистов Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы, коллеги из РАН, ректоры вузов. Были в зале бывший начальник «Метростроя» Вадим Александров, экс-руководитель Водоканала Феликс Кармазинов, глава еврейской общины в Петербурге Марк Грубарг, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссёр Владимир Бортко.