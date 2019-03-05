В Адмиралтейском районе эвакуировали школу. На этот раз из-за пожара

Ученики 272-й петербургской гимназии были вынуждены прервать образовательный процесс из-за возгорания в спортзале. Очевидцы говорят о дымящейся проводке.

О том, что на улице среди учебного дня 5 марта оказались ученики 272-й гимназии на 8-й Красноармейской улице, в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, в спортивном зале задымилась проводка. К половине второго пожарные работу в здании закончили, в образовательном учреждении факт возгорания подтвердили, не сообщив подробности.

В региональном управлении МЧС в обеденный час на звонки не отвечают.

Время на свежем воздухе проводят школьники и в Красносельском районе. Там образовательные учреждения третью неделю подряд терроризируют лжеминеры.