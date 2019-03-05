Лукашенко: Минск предлагал Москве перейти на расчеты в рублях, но Россия предпочла «вражеские» доллары. В Кремле об этом не слышали

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал своему российскому коллеге Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты между двумя странами в рублях. Как сообщает информагентство БелТА, об этом Лукашенко рассказал 5 марта на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

«Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту (России. – Прим. ред.) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на "вражеские" доллары и евро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?» – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул при этом, что формально не давал согласия на взаиморасчеты в рублях, поскольку Кремль этого якобы и не предлагал. «Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал. Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля»,— уточнил президент Белоруссии.

Напомним, о возможном введении «общего рубля» для Белоруссии и России Александр Лукашенко говорил во время встречи с журналистами 1 марта.

Слова президента Белоруссии уже прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он опроверг, что Россия отказалась от предложения перейти на расчеты в рублях с Белоруссией.