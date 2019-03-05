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Бизнес
05.03.2019 17:17
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«Экспофорум» и недвижимость на десятки миллиардов принадлежит пенсионерке с улицы Тамбасова. «Газпром» почти не виден

«Фонтанка», похоже, нашла первую в Петербурге женщину - долларового миллиардера. Она прописана в скромной однушке на Тамбасова, но по документам владеет сотнями тысяч квадратных метров недвижимости, включая огромный «Экспофорум», и бизнесом с оборотом под 10 млрд рублей в год.

«Экспофорум» и недвижимость на десятки миллиардов принадлежит пенсионерке с улицы Тамбасова. «Газпром» почти не виден

pixabay.com/alexas_foto

Ровесница Победы, прописанная в скромной однушке на Тамбасова, говорит, что о своих активах узнала только что – от корреспондента «Фонтанки». Зато за ее фигурой видятся топ-менеджеры структур «Газпрома».

Когда Алексей Миллер в 2014 году перерезал ленточку свежепостроенного «Экспофорума», он мог вполне искренне принимать на свой счет восхищение самым крупным и современным выставочным центром на Северо-Западе. Его пресс-служба и в день закладки первого камня, и на открытии выпускала пресс-релизы, в которых говорилось, что именно «Газпром» построил этот комплекс. 

Но Алексея Миллера, похоже, ввели в заблуждение. Спустя 10 дней после церемонии открытия комплекса Росреестр внес запись об оформлении всех прав на огромный выставочный центр в 133 тыс. м2 и землю под ним на истинных владельцев. Это ООО «Конгресс-Арена» (1/3 долей) и ООО «Экспо-холл» (2/3), и ни одно из них никакого отношения к «Газпрому» не имеет. Именно на них, кроме прав на объекты недвижимости, висит огромный долг — более 36 млрд рублей, которые, вероятно, и были потрачены на строительство «Экспофорума». Хотя инвестором до сих пор было принято считать «структуры «Газпрома»».

Под номером «3»

В конце февраля ленты новостей обсуждали появление в России второй после Елены Батуриной женщины-миллиардера. Forbes насчитал у Татьяны Бакальчук, владелицы интернет-магазина Wildberries $1,2 млрд. 

Но, как выяснила «Фонтанка», этот список мог бы расшириться. Речь идет о Валентине Константиновне Дубленниковой 1945 года рождения. Именно она по документам значится владельцем 99% акций АО «Инвестгрупп». Эта компания учреждена в феврале 2007 года (путем преобразования одноименного ООО), почти сразу ее гендиректором была назначена Елена Машедо. Фирма зарегистрирована в бизнес-центре «Арена-Холл» на Добролюбова, 16, к.2. Именно «Инвестгрупп» — единственный учредитель ООО «Конгресс-Арена» и ООО «Экспо-холл» – реальных владельцев «Экспофорума». Когда он строился, стоимость проекта называлась довольно часто – $1 млрд. Какова цена этого актива сейчас — сказать трудно. Там ведь кроме выставочного центра появились два бизнес-центра и два отеля, а выставочный бизнес теперь приносит более 10 млрд рублей в год. 

выписка из ЕГРЮЛ ФНС России

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Но даже если за минувшее десятилетие «Экспофорум» немного подешевел, у Валентины Дубленниковой есть и другие активы, с которыми она чисто формально  может считаться долларовым миллиардером.

Правда то, что «Фонтанке» удалось узнать о ней, совсем не вяжется с образом богатейшей женщины Петербурга. Она прописана в скромной однушке на Тамбасова, ее супруг Василий Андреевич ездил на скромной ВАЗ 2016 1993 года выпуска и, судя по документам, умер в 2015 году. Домашнего телефона нет. 

Связаться с ней корреспонденту «Фонтанки» удалось только по домофону. Бдительная пенсионерка 1945 года рождения, отозвавшись на имя Валентина Константиновна, крайне скептично отнеслась к сообщению о несметных богатствах, формально принадлежащих ей.

– А что вы вообще хотите?

- Хотим спросить вас про компании, которые на вас зарегистрированы.

– Какая компания? У меня никакой компании нет.

- У нас есть документы, которые это подтверждают.

– Не знаю, не знаю, у меня ничего нет.

- А вы знаете Елену Константиновну Машедо, которая от вашего имени управляет вашими компаниями?

– Машедо? Я такой не знаю — вот к ней и обращайтесь.

- А как же так вышло, что на вас столько всего оформили?

– Не знаю, не знаю, вот звоните Машедо и давайте туда…

Открыть двери парадной Валентина Константиновна отказалась. Корреспонденту удалось положить в ее почтовый ящик копии выписок, подтверждающие владение пенсионеркой долями в компаниях и визитную карточку с просьбой перезвонить. 

В доме, где прописана Валентина Константиновна, ничего не выдает наличие активов на десятки миллиардов рублей. Типовая панельная девятиэтажка, в парадной относительно чисто, почтовые ящики соседей разбиты. Входная дверь выглядит именно так, как и должна: старомодная коричневая краска, дешевый советского образца звонок, простецкий замок и дверная ручка. Кажется, если Валентину Дубленникову и правда используют в странных акционерных играх, особого профита ей это не приносит.

«Экспофорум» и недвижимость на десятки миллиардов принадлежит пенсионерке с улицы Тамбасова. «Газпром» почти не виден

Чуть позже она перезвонила в редакцию и сказала, что документы получила, и теперь передаст их Елене Машедо.

- Вы же говорили, что не знаете ее, значит, все же знакомы?- удивился корреспондент.

– Ну как знакома. Ты назвал это имя, я поэтому и говорю, – начала уходить от ответа собеседница.

- Так вы говорите, что передадите ей, значит, знаете, как с ней связаться?

– Ну, не знаю… Это уже не ваше дело, по-моему. Вы же знаете эту фирму, так сами бы туда и передавали все.

- Лучше было к вам обратиться. Вы же владелица фирмы и начальница Машедо.

– Какая начальница! Мне уже 80 лет. Пришел бы сюда в квартиру и посмотрел бы, как я живу. Какая я начальница!

- Так я же приходил. Давайте еще раз приеду, вы расскажете, как все на самом деле.

– Не надо. Все, закончили этот разговор.

«Фонтанка» попыталась продолжить этот разговор с самой Еленой Машедо, которая управляет почти всеми активами, принадлежащими Валентине Дубленниковой. Но он с самого начала не задался.

- Как так вышло, что «Экспофорум», который строил «Газпром», оказался в собственности вашей компании.

– Я комментариев не даю.

- А откуда у Валентины Дубленниковой, которая наняла вас директором, появились деньги на строительство и покупку таких объектов?

– Если у вас есть вопросы, направьте их официально в пресс-службу.

Попытка выяснить у Елены Машедо контакты этой пресс-службы успехом не увенчались.

Индустрия гостеприимства

«Арена-Холл», где зарегистрировано АО «Инвестгрупп», тоже полностью принадлежит по документам Валентине Дубленниковой. И то, что большая его часть сдана в аренду ПАО «ТГК-1», «Газпром энергохолдинг», а «Газпром инвестгазификация» там зарегистрирована – совсем не совпадение. Скорее — ключ к отгадке секрета успеха скромной пенсионерки.

Большая часть ее недвижимости записана на ООО «Балт-клин-комплект». Оно на 100% принадлежит «Инвестгрупп», а значит, Валентине Дубленниковой — на 99%. В числе активов, которые успела отыскать «Фонтанка» – как минимум шесть бизнес-центров и земля под ними. Они раскиданы по всему городу, какие-то побольше, какие-то поменьше. Но объединяет их одно: везде арендаторы — структуры «Газпрома». 

Кроме «Арена-холла» речь о бизнес-центрах Mezon Plaza на Б.Сампсониевском, 28 и «Эриксонъ» Б.Сампсониевский, 60, а также безымянных БЦ на Константина Заслонова, 7, Синявинской, 3 и двух офисных корпусах напротив «Экспофорума». Судя по доступным в публичном пространстве договорам аренды, ставки не то чтобы очень высокие — 1600-2000 рублей за квадратный метр. Может, чуть выше рынка, но специалисты подтверждают: ничего криминального. 

Земельный вопрос

На территории конгресс-центра у структур Валентины Дубленниковой в собственности вообще все: земля, здания гостиниц, офисов, парковка, инфраструктурные объекты. Исключение — восстановленная церковь 17 века. Ее передали местному приходу. Только кадастровая стоимость этого добра превышает 10 млрд рублей.

«Экспофорум» и недвижимость на десятки миллиардов принадлежит пенсионерке с улицы Тамбасова. «Газпром» почти не виден

Земля, кстати, первоначально оформлялась на АО «Экспофорум». Это единственное юрлицо из орбиты петербургской миллиардерки, в котором можно отыскать следы «Газпрома». «Балт-клин-комплекту» эта «фасадная» фирма принадлежит лишь на 49%. Остальное — у ООО «Газэнергопром девелопмент» (тоже «прописано» на Константина Заслонова, 7). Правда, если копаться глубже, выяснится, что, собственно «Газпрому» в «ГЭП Девелопменте» принадлежит – через ряд «дочек» и «внучек» – лишь 65,7% акций. И выходит, что даже мало что из себя представляющее АО «Экспофорум» контролируется газовым монополистом лишь на 33,5%. 

Так вот, оформленные на эту компанию десятки гектаров под выставочным комплексом в 2018 году были переоформлены на структуры Валентины Дубленниковой. С тех пор «Газпром» не имеет к выставкам и форумам даже такого отдаленного отношения. Сейчас АО «Экспофорум» занят совсем неожиданными для своего названия вещами. Недавно построил по заказу «Газпром инвестгазификации» крытые стадионы на Бабушкина и Передовиков за 1,1 млрд рублей. Сейчас компания возводит офисные здания для структур «Газпрома».

На все руки

У подконтрольных Валентине Дубленниковой фирм более творческие виды бизнеса.  Почти все они так или иначе связаны с выставками. Например, ООО «ЭФ-интернешнел», где у пенсионерки есть партнер Иван Миронов (по слухам — сводный брат главы «Газпром Межрегионгаза» Кирилла Селезнева), дает самый большой доход — 2,8 млрд рублей по итогам 2017 года. Именно оно оказывает услуги участникам многочисленных форумов и конгрессов в «Экспофоруме», сдает им в аренду площадки под стенды и проводит деловые мероприятия на полях «Агроруси», «Российского промышленника», Газового форума и т.д. 

Этой же структуре принадлежит 49% долей ООО «ЭФ-дизайн», которое оформляет стенды на выставках. Другие фирмы управляют бизнес-центрами у «Экспофорума» и получают доход от гостиниц. Особняком стоит застройщик элитного коттеджного поселка Петергоф-сити — ООО «Петроземпроект» (дома там покупают, судя по сайту госзакупок, структуры «Газпрома»). Лично Валентине Дубенниковой принадлежит около 22% акций АО «Ленэкспо» и почти полностью — ООО «Вилла Бич», которое в 2000-х гг. имело отношение к масштабной реконструкции санатория «Русь» в Сочи. 

Чтобы долго все не перечислять, подведем итог. По итогам 2017 года совокупная выручка и доход всех компаний Валентины Дубленниковой превысила 10 млрд рублей. Чистая прибыль — сотни миллионов.

скриншот с сайта СПАРК

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Расстроить ее бухгалтера могла бы, пожалуй, лишь огромная кредитная нагрузка. Так, только у двух фирм, на которые записаны основные активы, «Конгресс-Арена» и «Экспо-холл» краткосрочная и долгосрочная задолженность в конце 2017 года достигала 36 млрд рублей. У кого именно они занимали эти деньги (которые, похоже, и были использованы для строительства «Экспофорума»), нам неизвестно. И скорее всего — именно это и есть самый интересный вопрос в истории Валентины Дубленской, на который пока нет ответа.

Кто там?

Похоже, ключевым персонажем в империи Валентины Дубленниковой, можно считать Елену Машедо, гендиректора в ее основных компаниях. Участники газового рынка Петербурга хорошо знакомы с ней, кому-то она не чужой человек. К примеру, начальник производственного управления «Газпром межрегионгаз» Олег Любимов знаком с ней с института, а дочь Елены Машедо носит фамилию Любимова и отчество Олеговна. 

Кстати, Олег Любимов до прихода на ответственный пост в «Газпром Межрегионгаз» и сам работал на Валентину Дубленникову. К примеру, гендиректором  «Петростройпроекта». Ему на смену на этом посту пришла как раз Елена Машедо.  Обратная рокировка происходила в том самом «Балт-клин-комплекте». Там Машедо наоборот уступала ему место гендиректора в 2007 году. Олегу Любимову частично принадлежало и ООО «Инвестпроект», которое в 2007 году превратилось в АО. Впрочем, в 2009 году он покинул все официальные посты в фирмах петербургской пенсионерки и перешел в «Газпромрегионгаз» и «Газпром газораспределение».

Примечательно, что когда в конце 1980-х гг. Олег Любимов и Елена Машедо пришли на первый курс Ленинградского института водного транспорта, они встретили там человека, который, несмотря на все трудности, сохранил с ними отношения до сих пор. Это Наталия Коноваленко, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Газпром межрегионгаза», а еще до этого – замруководителя аппарата правления ОАО «Газпром». 

Это важнейший человек в структуре «Газпром межрегионгаза», в руках которого все финансовые потоки от продажи внутри РФ газа и нефти более чем на 880 млрд рублей. Она же заведует денежными вопросами сотен компаний, входящих в контур «Межрегионгаза». Примечательно, что все обитатели бизнес-центров Валентины Дубленниковой — из этого списка. А начальник Наталии Коноваленко, Кирилл Селезнев вместе с Алексеем Миллером перерезал в 2014 году ленточку на открытии «Экспофорума». 

Собеседники «Фонтанки» делятся воспоминаниями о том, как уже после той церемонии Алексей Миллер спросил в узком кругу Кирилла Селезнева, откуда вообще взялись деньги на строительство этого конгресс-центра. Что он ему ответил, да и вообще, знает ли глава «Газпром Межрегионгаза» ответ на этот вопрос, «Фонтанке» неизвестно. 

Иван Черных «Фонтанка.ру»

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