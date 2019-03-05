«Экспофорум» и недвижимость на десятки миллиардов принадлежит пенсионерке с улицы Тамбасова. «Газпром» почти не виден

«Фонтанка», похоже, нашла первую в Петербурге женщину - долларового миллиардера. Она прописана в скромной однушке на Тамбасова, но по документам владеет сотнями тысяч квадратных метров недвижимости, включая огромный «Экспофорум», и бизнесом с оборотом под 10 млрд рублей в год.

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Ровесница Победы, прописанная в скромной однушке на Тамбасова, говорит, что о своих активах узнала только что – от корреспондента «Фонтанки». Зато за ее фигурой видятся топ-менеджеры структур «Газпрома».

Когда Алексей Миллер в 2014 году перерезал ленточку свежепостроенного «Экспофорума», он мог вполне искренне принимать на свой счет восхищение самым крупным и современным выставочным центром на Северо-Западе. Его пресс-служба и в день закладки первого камня, и на открытии выпускала пресс-релизы, в которых говорилось, что именно «Газпром» построил этот комплекс.

Но Алексея Миллера, похоже, ввели в заблуждение. Спустя 10 дней после церемонии открытия комплекса Росреестр внес запись об оформлении всех прав на огромный выставочный центр в 133 тыс. м2 и землю под ним на истинных владельцев. Это ООО «Конгресс-Арена» (1/3 долей) и ООО «Экспо-холл» (2/3), и ни одно из них никакого отношения к «Газпрому» не имеет. Именно на них, кроме прав на объекты недвижимости, висит огромный долг — более 36 млрд рублей, которые, вероятно, и были потрачены на строительство «Экспофорума». Хотя инвестором до сих пор было принято считать «структуры «Газпрома»».

Под номером «3»

В конце февраля ленты новостей обсуждали появление в России второй после Елены Батуриной женщины-миллиардера. Forbes насчитал у Татьяны Бакальчук, владелицы интернет-магазина Wildberries $1,2 млрд.

Но, как выяснила «Фонтанка», этот список мог бы расшириться. Речь идет о Валентине Константиновне Дубленниковой 1945 года рождения. Именно она по документам значится владельцем 99% акций АО «Инвестгрупп». Эта компания учреждена в феврале 2007 года (путем преобразования одноименного ООО), почти сразу ее гендиректором была назначена Елена Машедо. Фирма зарегистрирована в бизнес-центре «Арена-Холл» на Добролюбова, 16, к.2. Именно «Инвестгрупп» — единственный учредитель ООО «Конгресс-Арена» и ООО «Экспо-холл» – реальных владельцев «Экспофорума». Когда он строился, стоимость проекта называлась довольно часто – $1 млрд. Какова цена этого актива сейчас — сказать трудно. Там ведь кроме выставочного центра появились два бизнес-центра и два отеля, а выставочный бизнес теперь приносит более 10 млрд рублей в год.

Но даже если за минувшее десятилетие «Экспофорум» немного подешевел, у Валентины Дубленниковой есть и другие активы, с которыми она чисто формально может считаться долларовым миллиардером.

Правда то, что «Фонтанке» удалось узнать о ней, совсем не вяжется с образом богатейшей женщины Петербурга. Она прописана в скромной однушке на Тамбасова, ее супруг Василий Андреевич ездил на скромной ВАЗ 2016 1993 года выпуска и, судя по документам, умер в 2015 году. Домашнего телефона нет.

Связаться с ней корреспонденту «Фонтанки» удалось только по домофону. Бдительная пенсионерка 1945 года рождения, отозвавшись на имя Валентина Константиновна, крайне скептично отнеслась к сообщению о несметных богатствах, формально принадлежащих ей.

– А что вы вообще хотите?

- Хотим спросить вас про компании, которые на вас зарегистрированы.

– Какая компания? У меня никакой компании нет.

- У нас есть документы, которые это подтверждают.

– Не знаю, не знаю, у меня ничего нет.

- А вы знаете Елену Константиновну Машедо, которая от вашего имени управляет вашими компаниями?

– Машедо? Я такой не знаю — вот к ней и обращайтесь.

- А как же так вышло, что на вас столько всего оформили?

– Не знаю, не знаю, вот звоните Машедо и давайте туда…

Открыть двери парадной Валентина Константиновна отказалась. Корреспонденту удалось положить в ее почтовый ящик копии выписок, подтверждающие владение пенсионеркой долями в компаниях и визитную карточку с просьбой перезвонить.

В доме, где прописана Валентина Константиновна, ничего не выдает наличие активов на десятки миллиардов рублей. Типовая панельная девятиэтажка, в парадной относительно чисто, почтовые ящики соседей разбиты. Входная дверь выглядит именно так, как и должна: старомодная коричневая краска, дешевый советского образца звонок, простецкий замок и дверная ручка. Кажется, если Валентину Дубленникову и правда используют в странных акционерных играх, особого профита ей это не приносит.

Чуть позже она перезвонила в редакцию и сказала, что документы получила, и теперь передаст их Елене Машедо.

- Вы же говорили, что не знаете ее, значит, все же знакомы?- удивился корреспондент.

– Ну как знакома. Ты назвал это имя, я поэтому и говорю, – начала уходить от ответа собеседница.

- Так вы говорите, что передадите ей, значит, знаете, как с ней связаться?

– Ну, не знаю… Это уже не ваше дело, по-моему. Вы же знаете эту фирму, так сами бы туда и передавали все.

- Лучше было к вам обратиться. Вы же владелица фирмы и начальница Машедо.

– Какая начальница! Мне уже 80 лет. Пришел бы сюда в квартиру и посмотрел бы, как я живу. Какая я начальница!

- Так я же приходил. Давайте еще раз приеду, вы расскажете, как все на самом деле.

– Не надо. Все, закончили этот разговор.

«Фонтанка» попыталась продолжить этот разговор с самой Еленой Машедо, которая управляет почти всеми активами, принадлежащими Валентине Дубленниковой. Но он с самого начала не задался.

- Как так вышло, что «Экспофорум», который строил «Газпром», оказался в собственности вашей компании.

– Я комментариев не даю.

- А откуда у Валентины Дубленниковой, которая наняла вас директором, появились деньги на строительство и покупку таких объектов?

– Если у вас есть вопросы, направьте их официально в пресс-службу.

Попытка выяснить у Елены Машедо контакты этой пресс-службы успехом не увенчались.

Индустрия гостеприимства

«Арена-Холл», где зарегистрировано АО «Инвестгрупп», тоже полностью принадлежит по документам Валентине Дубленниковой. И то, что большая его часть сдана в аренду ПАО «ТГК-1», «Газпром энергохолдинг», а «Газпром инвестгазификация» там зарегистрирована – совсем не совпадение. Скорее — ключ к отгадке секрета успеха скромной пенсионерки.

Большая часть ее недвижимости записана на ООО «Балт-клин-комплект». Оно на 100% принадлежит «Инвестгрупп», а значит, Валентине Дубленниковой — на 99%. В числе активов, которые успела отыскать «Фонтанка» – как минимум шесть бизнес-центров и земля под ними. Они раскиданы по всему городу, какие-то побольше, какие-то поменьше. Но объединяет их одно: везде арендаторы — структуры «Газпрома».

Кроме «Арена-холла» речь о бизнес-центрах Mezon Plaza на Б.Сампсониевском, 28 и «Эриксонъ» Б.Сампсониевский, 60, а также безымянных БЦ на Константина Заслонова, 7, Синявинской, 3 и двух офисных корпусах напротив «Экспофорума». Судя по доступным в публичном пространстве договорам аренды, ставки не то чтобы очень высокие — 1600-2000 рублей за квадратный метр. Может, чуть выше рынка, но специалисты подтверждают: ничего криминального.

Земельный вопрос

На территории конгресс-центра у структур Валентины Дубленниковой в собственности вообще все: земля, здания гостиниц, офисов, парковка, инфраструктурные объекты. Исключение — восстановленная церковь 17 века. Ее передали местному приходу. Только кадастровая стоимость этого добра превышает 10 млрд рублей.

Земля, кстати, первоначально оформлялась на АО «Экспофорум». Это единственное юрлицо из орбиты петербургской миллиардерки, в котором можно отыскать следы «Газпрома». «Балт-клин-комплекту» эта «фасадная» фирма принадлежит лишь на 49%. Остальное — у ООО «Газэнергопром девелопмент» (тоже «прописано» на Константина Заслонова, 7). Правда, если копаться глубже, выяснится, что, собственно «Газпрому» в «ГЭП Девелопменте» принадлежит – через ряд «дочек» и «внучек» – лишь 65,7% акций. И выходит, что даже мало что из себя представляющее АО «Экспофорум» контролируется газовым монополистом лишь на 33,5%.

Так вот, оформленные на эту компанию десятки гектаров под выставочным комплексом в 2018 году были переоформлены на структуры Валентины Дубленниковой. С тех пор «Газпром» не имеет к выставкам и форумам даже такого отдаленного отношения. Сейчас АО «Экспофорум» занят совсем неожиданными для своего названия вещами. Недавно построил по заказу «Газпром инвестгазификации» крытые стадионы на Бабушкина и Передовиков за 1,1 млрд рублей. Сейчас компания возводит офисные здания для структур «Газпрома».

На все руки

У подконтрольных Валентине Дубленниковой фирм более творческие виды бизнеса. Почти все они так или иначе связаны с выставками. Например, ООО «ЭФ-интернешнел», где у пенсионерки есть партнер Иван Миронов (по слухам — сводный брат главы «Газпром Межрегионгаза» Кирилла Селезнева), дает самый большой доход — 2,8 млрд рублей по итогам 2017 года. Именно оно оказывает услуги участникам многочисленных форумов и конгрессов в «Экспофоруме», сдает им в аренду площадки под стенды и проводит деловые мероприятия на полях «Агроруси», «Российского промышленника», Газового форума и т.д.

Этой же структуре принадлежит 49% долей ООО «ЭФ-дизайн», которое оформляет стенды на выставках. Другие фирмы управляют бизнес-центрами у «Экспофорума» и получают доход от гостиниц. Особняком стоит застройщик элитного коттеджного поселка Петергоф-сити — ООО «Петроземпроект» (дома там покупают, судя по сайту госзакупок, структуры «Газпрома»). Лично Валентине Дубенниковой принадлежит около 22% акций АО «Ленэкспо» и почти полностью — ООО «Вилла Бич», которое в 2000-х гг. имело отношение к масштабной реконструкции санатория «Русь» в Сочи.

Чтобы долго все не перечислять, подведем итог. По итогам 2017 года совокупная выручка и доход всех компаний Валентины Дубленниковой превысила 10 млрд рублей. Чистая прибыль — сотни миллионов.

Расстроить ее бухгалтера могла бы, пожалуй, лишь огромная кредитная нагрузка. Так, только у двух фирм, на которые записаны основные активы, «Конгресс-Арена» и «Экспо-холл» краткосрочная и долгосрочная задолженность в конце 2017 года достигала 36 млрд рублей. У кого именно они занимали эти деньги (которые, похоже, и были использованы для строительства «Экспофорума»), нам неизвестно. И скорее всего — именно это и есть самый интересный вопрос в истории Валентины Дубленской, на который пока нет ответа.

Кто там?

Похоже, ключевым персонажем в империи Валентины Дубленниковой, можно считать Елену Машедо, гендиректора в ее основных компаниях. Участники газового рынка Петербурга хорошо знакомы с ней, кому-то она не чужой человек. К примеру, начальник производственного управления «Газпром межрегионгаз» Олег Любимов знаком с ней с института, а дочь Елены Машедо носит фамилию Любимова и отчество Олеговна.

Кстати, Олег Любимов до прихода на ответственный пост в «Газпром Межрегионгаз» и сам работал на Валентину Дубленникову. К примеру, гендиректором «Петростройпроекта». Ему на смену на этом посту пришла как раз Елена Машедо. Обратная рокировка происходила в том самом «Балт-клин-комплекте». Там Машедо наоборот уступала ему место гендиректора в 2007 году. Олегу Любимову частично принадлежало и ООО «Инвестпроект», которое в 2007 году превратилось в АО. Впрочем, в 2009 году он покинул все официальные посты в фирмах петербургской пенсионерки и перешел в «Газпромрегионгаз» и «Газпром газораспределение».

Примечательно, что когда в конце 1980-х гг. Олег Любимов и Елена Машедо пришли на первый курс Ленинградского института водного транспорта, они встретили там человека, который, несмотря на все трудности, сохранил с ними отношения до сих пор. Это Наталия Коноваленко, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Газпром межрегионгаза», а еще до этого – замруководителя аппарата правления ОАО «Газпром».

Это важнейший человек в структуре «Газпром межрегионгаза», в руках которого все финансовые потоки от продажи внутри РФ газа и нефти более чем на 880 млрд рублей. Она же заведует денежными вопросами сотен компаний, входящих в контур «Межрегионгаза». Примечательно, что все обитатели бизнес-центров Валентины Дубленниковой — из этого списка. А начальник Наталии Коноваленко, Кирилл Селезнев вместе с Алексеем Миллером перерезал в 2014 году ленточку на открытии «Экспофорума».

Собеседники «Фонтанки» делятся воспоминаниями о том, как уже после той церемонии Алексей Миллер спросил в узком кругу Кирилла Селезнева, откуда вообще взялись деньги на строительство этого конгресс-центра. Что он ему ответил, да и вообще, знает ли глава «Газпром Межрегионгаза» ответ на этот вопрос, «Фонтанке» неизвестно.

Иван Черных «Фонтанка.ру»